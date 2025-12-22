Aromasıyla tatlılara lezzet katan o meyve! Trabzon hurmasını bir de böyle deneyin...

Her ne kadar Trabzon hurmasının olmamış, o buruk tadına hâlâ ısınamamış olsam da olgunlaşmış haline bayılıyorum. Rengi ve dokusu ile bal tadında adeta. Annem Trabzon hurması marmelatı yapmış; tabii ben boş durur muyum, hemen onu cheesecake üzerine döktüm ve tahminimden çok daha lezzetli bir sonuç ortaya çıktı. Osmanlı'dan Türk mutfak kültürüne geçmiş önemli detaylardan biri de kuzu etiyle meyveyi birlikte pişirmektir. Kuru erikten kayısıya, incirden kestaneye birçok meyve, ete muazzam bir lezzet katıyor. Kaldı ki sırf bizim kültürümüzde değil, yabancı mutfaklarda da meyveyle kuzunun arkadaşlığına hep hayran kalmışımdır. Hal böyleyken, Trabzon hurması gibi karakteristik bir meyveyi kuzu etiyle tanıştırmak istedim. Trabzon hurması püresiyle fırında kuzu budu yapmaya karar verdim ve girdim mutfağa. Bence şahane oldu. Umarım seversiniz.