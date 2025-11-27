Aşçılara taş çıkaracak tarifler! Yemek seçenler bile bayılacak

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün size, evdeki malzemeler ile bir menü hazırladım. Kremalı mis gibi bir brokoli çorbası, ardından kıymalı patates püresi ve çok bereketli tarçınlı irmik tatlısı. Şerbetli tatlıları hepimiz çok severiz. Ancak onların hep zahmetli ya da zor olduğu düşüncesine kapılır, yapmaya da çekiniriz. Şimdi sizlere vereceğim irmik tatlısı tabularınızı yıkmanıza yardım edecek. Çünkü oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.