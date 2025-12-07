Avokadoyu yanlış saklıyormuşuz! İşte en doğru yöntem

AVOKADO NASIL TÜKETİLİR? Tropikal bir meyve olan avokado, hem meyve hem sebze olarak tüketilebilir. Peki, avokado nasıl tüketilir? Avokado, yaygın olarak salatalarda ve omlete karıştırılarak tüketilir. Salatalara eşsiz bir lezzet katar. Avokado ezmesi de yaygın bir tüketme seçeneğidir. Meze olarak yemeklerin arasında harika bir dip sos olabilir. Avokado, çeşitli yemeklere kremsi bir doku katar. Sağlıklı yağlar için birçok sebzeli ve etli yemeklerde kullanılabilir. Avokado ile tostlar, sandviçler, burgerler, mayonez, dürümler ve ızgaralara nadide bir lezzet katar. Avokado, içeceklerde de kullanılabilir. Smoothielerin lezzetini kremsileştirir.



SÜPER GIDANIN BESİN DEĞERLERİ

Avokado, yüksek besin değeri ile karakterize bir meyvedir. Lezzetli tadı ve zengin dokusu nedeniyle çeşitli yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Sağlık bilincine sahip bireyler arasında popüler bir meyve olan avokado, faydalı özellikleri sebebiyle 'süper gıda' olarak adlandırılıyor. Avokado çok besleyicidir ve 20 farklı vitamin ve mineral de dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir. 100 gram bir porsiyon avokadonun günlük değer oranları şöyledir;

K vitamini: Yüzde 26

Folat: Yüzde 20

C vitamini: Yüzde 17

Potasyum: Yüzde 14

B5 vitamini: Yüzde 14

B6 vitamini: Yüzde 13

B3 vitamini: Yüzde 11

B2 vitamini: Yüzde 10

E vitamini: Yüzde 10

Ayrıca az miktarda magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor ve A, B1 (tiamin), B2 (riboflavin) ve B3 (niasin) vitaminleri içerir. Ayrıca; karotenoidler, persenonlar gibi bileşikler de barındırır. Avokado, 160 kalori içeriyor. 2 gram protein ve 15 gram sağlıklı yağ içeren avokadoda 9 gram karbonhidrat vardır, ancak bunun 7 gramı liftir. Avokado, kolesterol veya sodyum içermez ve doymuş yağ bakımından da düşüktür. Avokado, potasyum bakımından çok yüksek değerdedir. Tipik olarak yüksek potasyumlu gıda olan muzdaki potasyum oranı yüzde 10 iken aynı miktardaki avokadoda bu oran yüzde 14'tür.