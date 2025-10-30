Avustralya’da sosyal medya alarmı: 16 yaş altına yasak geliyor!

Avustralya'da uygulanacak sosyal medya yasağının yankıları sürüyor. Euronews'te yer alan habere göre, Avustralya'da 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açamamasına iki aydan az bir süre kala sosyal medya platformlarından açıklama geldi.

Instagram, Snapchat ve TikTok, kararı doğru bulmadıklarını ancak yasağa uyacaklarını açıkladı. Snapchat'in çatı şirketi Snap'in Avustralya temsilcisi Jennifer Stout, "Gençleri çevrim içi ortamda koruma hedefini hükümetle paylaşıyoruz ancak Snapchat'te iletişim kurma imkânlarını kısıtlamanın bu sonucu mutlaka getireceğine inanmıyoruz" dedi.

Benzer bir açıklama da Meta'nın Avustralya ve Yeni Zelanda politika direktörü Mia Garlick'ten geldi. Söz konusu yasa 10 Aralık'tan itibaren uygulanacak.

16 yaş altına hesap açılmasına izin veren şirketler 50 milyon Avustralya doları para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.