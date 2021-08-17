Ayşegül Beşli: ‘Günde 1 kilo tavuk, yarım kilo pilav yiyorum’

Küçüklüğünden beri kilo vermek için çeşitli sporlarla ilgilenen Ayşegül Beşli, fitness alanındaki sevgisini "Hiçbirisi bana o body building antrenmanının yaşattığı hisleri yaşatmadı" diyerek açıklıyor. 'Obez ve şimdiki halimi kıyasladığımızda ikisi de iki ekstrem uç' diye tanımlayan Beşli, özellikle bu süreçte formunu korumak için günlük olarak neler tükettiğini, disiplini nasıl sağladığını ve ailesinin bu spora karşı bakış açısından bahsetti.

"ESKİ HALİME BAKINCA BEN DE 'VAY BE BU BEN MİYİM' DİYORUM"

Vücudundaki değişimler sana neler hissettiriyor?

Benim iki halimi kıyasladığımızda ikisi de iki ekstrem uç. Çünkü bir tarafında obezite geçmişi var ve şu anda dünya şampiyonluğundan bahsediyoruz. Ve bu vücut geliştirme üzerine olan bir şampiyonluk olduğunda beni uzun zamandır görmeyen insanlarla karşılaştığımda inanmıyorlar. 'Nasıl değişmişsin', 'nasıl yaptın' tarzı tepkiler alabiliyorum. Şu anda eski halime bakınca ben de 'vay be bu ben miymişim' ya da şimdiki halime baktığımda 'neler değişti' diyorum. Bu tepki çok güzel, vücudunuz değiştikçe siz de devam ediyorsunuz ve bu sürekli ilerliyor.

"KAÇ YAŞINDASIN ŞU HALİNE BAK, BİRAZ KENDİNE DİKKAT ET, EVDE KALACAKSIN"

Dışarıdaki bakışlar seni nasıl etkiliyor?

Ben obez halimdeyken de insanlar beni eleştiriyordu. 'Kaç yaşındasın şu haline bak, biraz kendine dikkat et, evde kalacaksın' gibi eleştiriler oluyordu. Daha sonra sporla iç içe oldum, profesyonelliğe taşıdım. Şimdi de şöyle diyenle oluyor; 'Ne hale gelmişsin, kendine ne yaptın, ah yazık evde kalacaksın'. Siz yaptığınız yoldan emin olduğunuzda, neyi istediğinize karar verip devam ettiğinizde bir yerden sonra çevrenizdeki insanlar da bunu kabullenip ve desteklemeye başlıyorlar. İlk başta karşınızda duran insanlar da bir yerden sonra da 'aa evet bu kişi bunu seviyor ve bu şekilde mutlu o zaman artık bize söyleyecek bir söz kalmadı ' diyorlar.

"GÜNDE 1 KİLO TAVUK YİYORUM"

Bir gün içinde nasıl besleniyorsun?

Vücut geliştirme yapan ya da yarışma sürecinde olan insanların günlük alması gereken kalori değerleri var. Bunun ince detay olarak makro hesaplama deniyor. Günlük almam gereken karbonhidrat, protein ve yağ miktarı hesaplanıyor. Ben genelde pirinç, tavuk ve yumurta yiyorum. Kahvaltıda salatalık yediğim oluyor. Bazı sebzeler ekleyebilirsiniz. Şu anki diyetimde günde 1 kilo tavuk yiyorum. Yaklaşık 400-500 gram da pirinç tüketiyorum. Bunun haricinde de 4 litre günlük su tüketimim var.

Şu an tavuğun kilosu 40 lira, yediğim yarım kilo bir pirinç var. Günlük 50-60 lira yemek tüketimim oluyor. Yarışma hazırlık sürecinde ise saçınız, makyajınız, takılarınız, giydiğiniz bikini, ayakkabılarınız, sahne boyanız… Bunların hepsini dahil ettiğinizde, bu gerçekten maliyetli olabiliyor.