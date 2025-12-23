Bağışıklığı çelik gibi yapan besinler açıklandı! Kışı hasta olmadan atlatın



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN KIŞ BESİNLERİ

Dyt. Keskiner, bağışıklığı güçlendiren kış besinlerini şöyle sıraladı:

BALIK: Omega-3 yağ asitleri, bağışıklık sistemini destekler. Kışın, haftada 2 kez balık tüketmek bağışıklığı güçlendirir.

NAR: Güçlü bir antioksidandır. Kalsiyum, potasyum ve magnezyum açısından zengin olan nar, hastalıklara karşı koruma sağlar.

BAL KABAĞI: A vitamini açısından zengin olan bal kabağı, enfeksiyonlara karşı koruyucudur.



KUŞBURNU: C vitamini ve polifenoller bakımından oldukça zengindir. Soğuk algınlığına karşı korur.

AYVA: C vitamini ve fitokimyasallar içeren güçlü bir antioksidandır. Bağışıklığı destekler, boğaz ağrısına iyi gelir. Ihlamurla birlikte tüketebilirsiniz.

KEFİR: Bağırsak florasını güçlendirerek bağışıklığı destekler.

HAVUÇ: Beta karoten, C vitamini, potasyum ve çinko içeriğiyle bağışıklığı güçlendirir.

KİVİ: Polifenoller ve yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklığı destekleyen en güçlü meyvelerden biridir.