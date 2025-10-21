Balıkesir’in lezzet sırları ortaya çıktı! Bu tarifleri tatmayan gerçek lezzeti bilmiyor

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Balıkesir'deyiz. Balıkesir ili, çeşitli etnik grupları coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Her etnik grubun kendine has bir mutfak kültürü olduğu gibi zamanla etkileşimleri de olmuştur. İlin coğrafyasında tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmında tahıl ekimi yapılmaktadır. Geri kalan kısımlarda ise baklagiller ve sanayi bitkileri yetiştirilir. Körfez Bölgesi'nde zeytin üretiminin gelişmiş olması yemeklerde zeytinyağı kullanımının yaygın olmasına yol açmıştır.



Yöre mutfağı, sebze ve ot yemekleri yönünden zengin olup ünlü birçok yemeği barındırmaktadır: Askalubrus, mürdük aşı, sarmaşık, börülce, acı filiz kavurması... Yörede hayvancılık gelişmiş olup hayvansal ürünler tüm sofralarda yerini almıştır. Hayvansal gıdalarda Manyas, Gönen ve Susurluk ilçeleri tanınmıştır. Bunun yanında Körfez Bölgesi'nde beslenmede deniz ürünleri önemli yer tutmaktadır. Deniz ürünleri taze yenildiği gibi tuzlanarak da uzun süre saklanıp tüketilmektedir. Ayrıca hamur işleri de yaygındır ve tüketimi fazladır. Mantı ve börek yapımlarının yanında köylerde mayalı ekmek yapımı da hamur işleri arasına girmektedir.

ETLİ ÇORBA

MALZEMELER

500 gr dana eti (hafif yağlı)

1-2 parça dana kemiği

TERBİYE İÇİN:

5-6 çorba kaşığı un

5-6 kaşık yoğurt

1 kaşık tahin

2 yumurta sarısı

Tercihe göre limon suyu

YAPILIŞI: Eti ve kemiği ayrı ayrı kaynatıp pişirin. Kaynamış kemiği süzüp et suyunu ayırın. İçine didiklediğiniz etleri atın ve ocağa koyun. Kaynamak üzereyken içine terbiyesini ilave edin. 5-10 dakika kaynatıp ocağı kapatın. Terbiyesi için un, tahin, yoğurt, yumurta sarısı, tuz ve limon suyunu çırpıp süzgeçten geçirin.

BİGADİÇ GÜVECİ

MALZEMELER

Yarım kilo oğlak eti

50 gram kuzu eti

100 gram kuzu yağı

3 adet domates

3 adet biber

Sevdiğiniz baharatlar

YAPILIŞI: İlk olarak oğlak etini kuşbaşı şeklinde doğrayın. Domates ve biberleri de orta büyüklükte doğrayın. Güveç kabının tabanına doğradığınız domates ve biberleri yerleştirin. Kuşbaşı oğlak etini, domates ve biberlerin üzerine ekleyin ve güveç kabına yayın. Kuzu yağı ve kuzu etini birlikte harmanlayın. Bu karışımı, oğlak etinin üzerine yaydırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yemeğinizi pişirin. Sıcak servis edin.

BALIKESİR KAYMAKLISI

MALZEMELER

9 adet kuru yufka

1 kilo kaymak

3 kilo şerbet

KIZARTMAK İÇİN:

Yarım kilo tereyağı

YAPILIŞI: Unun ortası havuz gibi açılır. Yumurtalar kırılır. İçine yağ, tuz eklenerek ılık su ile kulak memesi kıvamında bir hamur yapılır. Hamur yarım saat dinlendirilir. Şerbet için su ve şeker kaynatılır. Hamurdan sekiz beze yapılır; dört alta, dört üste olmak üzere. Bezeler tepsi büyüklüğünde açılır ve sacda yufka ekmek gibi altı üstü pişirilir. Fırın tepsisi ocağın üzerine alınır. İki yemek kaşığı tereyağı eklenip eritilir. Dört yufka tepsiye alınıp çevire çevire kızartılır. Diğer dört yufkaya da aynı işlem uygulanır. Yufkalar ve şerbet soğutulur. Dörderli gruba ayrılıp kızartılan yufkaların her iki kısmına da ayrı ayrı şerbet dökülür. 10-15 dakika şerbetini çekmesi için bekletilir. Bir grup yufkanın üzerine kaymak yayılır, üstü diğer yufkalarla kapatılır.