Bambaşka bir dünyaya yolculuk: "Renklerin üzerinize aktığı ülke: Hindistan"

Hindistan... Tarifi güç, tarihi yapılarına dokunurken zamanı durdurarak anı yaşatacak, bazen çılgın trafiği gibi akıp götürecek, bazen de Holi Festivali’nin renkleri gibi rengarenk üzerinize akacak; sevdiğinize sarılır gibi kucaklayacağınız bir ülke. Havasıyla renksiz ama danslarıyla yaşam enerjisi olan bir ülke...

ARZU KAYA Giriş Tarihi: 14.04.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 09:38 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukluk hayalim peşine düşerek Hindistan'a gittim. Altın üçgen olarak bilinen Yeni Delhi, Agra, Jaipur rotasında bir hafta dolaştım. İlk olarak Türkiye'den Hindistan'a direkt uçuş mümkün. İstanbul'dan ortalama altı saat süren uçak yolculuğu ile başkent Yeni Delhi'ye gidilebiliyor. Gitmek için en ideal zaman mart ve kasım arası. Ancak bu duruma rağmen mart ayında sıcaklık 38 dereceleri görüyor. Hava tozlu, kirli ve sağlık açısından 'çok sakıncalı' kategorisinde. Bacadan çıkan bir havayı solumak gibi. Ekşi ve baharatla karışık ilginç bir hava soluyorsunuz, döndüğünüzde 'Hindistan kokusu' olarak günlerce alacağınız bir koku bu.







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Gelelim sokaklara... Evet pis. Ama turistik noktalar oldukça temiz tutuluyor. Gittiğimiz tarihler renkli toz boyaların birbirine atılıp sürüldüğü, baharın gelişinin kutlandığı ve dünyadan da birçok turistin katıldığı Holi Festivali'ne denk geliyor. Bazı yerel halk çıplak ayaklarla yürüyüp baharın gelişini günler öncesinde kutluyor. Kimi aileler çocuklarının gözlerini nazar değmesin, kötülükleri kovsun diye karalara boyuyor.