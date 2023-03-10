Barbie bebeklerin ardındaki bilinmeyen gerçek! Ortaya çıkış hikayesi...

"Barbie" adını verdiği bu bebek fikrini, bir oyuncak şirketi olan Mattel'e iletti. Fakat tümü erkek olan yönetici kurul tarafından bu fikir ciddiye alınmadı. Ruth, pes etmedi ve Almanya'da bulunan "Lilli" adlı bebeklere profesyonel bir terzi ile anlaşarak gerçek kıyafetler diktirdi.

Mattel yöneticileri, bu çabanın ardından Barbie bebeklerini 1959 yılında piyasaya sürdü. Kızının adı olan Barbara'dan esinlenerek "Barbie" adını verdiği bu bebekler, 59 yılından bu yana oyuncak piyasasında adeta bir çılgınlığa dönüştü.

Barbie her ne kadar görünümüyle yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirse de, özellikle "sarışın ve mavi gözlü, güzel fiziğe sahip" bebekler olması sebebiyle çocukların beden algılarını şekillendirdiği konusunda bir tartışma konusu haline geldi.

Son yıllarda piyasaya sürülen Barbie bebekler arasında farklı etnik kökenden, ten renklerine sahip oyuncaklar yer alıyor. Hatta son dönemde üretilen "skolyozlu Barbie" ile herkesin temsiline odaklanan bir markaya dönüşmeye çalışsa da, "sarışın Barbie" hala en çok tercih edilen bebekler arasında yerini alıyor.