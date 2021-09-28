Baş ağrısına iyi gelen besinler!

Beslenme faktörlerinin dışında stres de baş ağrısı oluşumda önemli bir yer kaplamaktadır. Fakat doğru besin tercihleri ile vücutta mutluluk hormonu adı verilen Seratonin seviyesini yükselterek gün içerisinde yaşadığınız stresi kontrol altına alabilirsiniz.

Gelin birlikte günlük hayatta uygulayabileceğiniz, baş ağrınıza iyi gelecek yöntemlere ve besinlere bakalım:

KAFEİN!

Baş ağrınızı hafifletmek için türk kahvesi iyi bir çözüm olabilir. Fakat baş ağrısına iyi gelecektir mantığı ile kafeinde aşırıya kaçılmamalıdır. Gün içerinde iki fincan kahveyi geçmemeye özen göstermelisiniz.

MAGNEZYUM YETERSİZLİĞİNİZ OLABİLİR!

Çok sık başınız ağrıyor ise magnezyum seviyeniz düşük olabilir. Gün içerisinde beslenmenize kuruyemişleri ekleyebilir ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri daha çok tüketebilirsiniz. En önemlisi tansiyon probleminiz yok ise her gün bir tane maden suyu tüketerek magnezyum seviyenizi arttırabilirsiniz.

ZENCEFİL!

Gün içinde tükettiğiniz suyun içine birkaç parça taze zencefil atarak tüketebilirsiniz. Zencefilin baş ağrısına ağrı kesiciler kadar iyi geldiği yapılan bazı çalışmalarda kanıtlanmıştır. Aynı zamanda zencefil baş ağrısının bazen beraberinde getirdiği bulantı problemine de çok güçlü doğal bir çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır.

BİTKİ ÇAYLARI!

Stres kaynaklı baş ağrılarınız oluyor ise, vücudunuzda var olan stresi azaltmak ve vücudunuzu yatıştırmak için bazı bitki çaylarından destek alabilirsiniz. Özellikle rezene, melisa ve papatya çayı günde bir fincan olmak üzere sizi dinlendirerek baş ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

SU TÜKETİMİNİZE DİKKAT!

Susuz kalmış bir vücut baş ağrısına neden olabilir. Bu sebeple gün içerisinde bol miktarda su tüketimi baş ağrınızı hafifletmeye ve geçirmeye yardımcı olacaktır. Unutmayın günde içtiğiniz en az iki litre suyun beden sağlığınızı koruyucu etkisi çok yüksektir.