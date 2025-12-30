Basit bir düşme hayati riske yol açıyor! Uzmanından kritik uyarılar



NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Bu soruya Uzm. Dr. Kalaoğlu, şu yanıtı verdi: "Son bir yılda 2 ya da daha fazla düşme olmuşsa 'tekrarlı düşme' olarak kabul edilir ve bu kişilerin detaylı muayeneden geçmesi gerekir. Özellikle düşme sonrası kalça, sırt veya bilek bölgesinde dinmeyen bir ağrı varsa, sık sık baş dönmesi yaşanıyorsa veya yürürken ayaklar yere takılıyorsa mutlaka bir fizik tedavi ve rehabilitasyon veya geriatri uzmanına başvurulmalıdır. 65 yaş üstündeki kadınlarda veya 70 yaş üstü erkeklerde herhangi bir şikayet olmasa bile kemik yoğunluğu ölçümü yaptırılması önerilir. Kemik erimesi varsa uygun tedavi başlanarak kırık riski azaltılabilir."