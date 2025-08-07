Bebeklerde ‘altın saat’in sırrı! Emzirmenin hem anneye hem de bebeğe öyle bir etkisi var ki...

BEBEK İÇİN ALTIN SAATLER
Bebekler dünyaya geldikten yaklaşık bir saat sonra uyuklamaya başlar. Bu yüzden bir saat dolmadan anne ile bebeğin ten temasını sağlamak çok değerli. Bu zaman diliminin halk arasında altın saat olarak da bilindiğini söyleyen Genel Pediatri Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, şöyle dedi: "Altın saatte emziren annenin süt üreten ve salgılayan hormonları aktive olur, bebek kendini güvende hisseder ve memeyi daha kolay kavrar."
ANNE SÜTÜNÜ NASIL ARTIRACAĞIZ?
Uzm. Dr. Sokullu, anne sütünü artırmaya yardımcı olabilecek şu önerileri paylaştı:
Anne, bebek istemese bile günde 8-12 defa emzirmeyi denemeli.
Anne düzenli ve dengeli beslenmeli.
Ten tene temasın oksitosin artışı ile sütü artırdığı unutulmamalı.
Anne sütü büyük oranda sudan oluşur. Bu nedenle anne günde en az 2–2,5 litre su içmeli.
Kaliteli uyku uyumalı.
Meme ucu çatlak ve yaraları, annenin emzirmekten soğumasına ya da emzirmeyi yarıda kesmesine yol açabilir. Yaralar tedavi edilmeli, doğru emzirme teknikleri kullanılmalı.
SOSYAL İLİŞKİLERDE DAHA BAŞARILILAR
Bebeklik döneminin, güvenli bağlanmanın temellerinin atıldığı kritik bir evre olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, "Emzirme sırasında annenin bebeği kucağına alması, ten teması kurması, göz göze gelmesi, yumuşak sesiyle ona hitap etmesi, bebeğin içsel olarak 'güvendeyim' mesajını almasını sağlar. Araştırmalar, duygusal olarak senkronize olunan bebeklerin ilerleyen dönemlerde duygu tanıma, empati kurma ve sosyal ilişkilerde daha becerikli olduklarını gösteriyor" dedi.