Bebeklerde ‘altın saat’in sırrı! Emzirmenin hem anneye hem de bebeğe öyle bir etkisi var ki...





BEBEK İÇİN ALTIN SAATLER

Bebekler dünyaya geldikten yaklaşık bir saat sonra uyuklamaya başlar. Bu yüzden bir saat dolmadan anne ile bebeğin ten temasını sağlamak çok değerli. Bu zaman diliminin halk arasında altın saat olarak da bilindiğini söyleyen Genel Pediatri Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, şöyle dedi: "Altın saatte emziren annenin süt üreten ve salgılayan hormonları aktive olur, bebek kendini güvende hisseder ve memeyi daha kolay kavrar."





ANNE SÜTÜNÜ NASIL ARTIRACAĞIZ?

Uzm. Dr. Sokullu, anne sütünü artırmaya yardımcı olabilecek şu önerileri paylaştı:

Anne, bebek istemese bile günde 8-12 defa emzirmeyi denemeli.

Anne düzenli ve dengeli beslenmeli.

Ten tene temasın oksitosin artışı ile sütü artırdığı unutulmamalı.

Anne sütü büyük oranda sudan oluşur. Bu nedenle anne günde en az 2–2,5 litre su içmeli.

Kaliteli uyku uyumalı.

Meme ucu çatlak ve yaraları, annenin emzirmekten soğumasına ya da emzirmeyi yarıda kesmesine yol açabilir. Yaralar tedavi edilmeli, doğru emzirme teknikleri kullanılmalı.