Bildiğiniz tüm mantıları unutturacak lezzet! Yozgat’tan gelen eşsiz tarif

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Yozgat'tayız. Tarımın yanı sıra hayvancılığın da önemli yer tutması nedeniyle Yozgat yemek kültürü de tahıl ve et ağırlıklı yemeklerle şekillenmiştir. Yozgat'ın ikliminin sert ve yarı kurak olmasından dolayı iklime uygun tahıl ve baklagiller yetiştirilmesinin yanı sıra bolca yetiştirilen şeker pancarı, soğan, patates ve ayçiçeği sırayı takip eder. Meyve olarak; ayva, badem, kayısı, armut, elma, vişne üreticiliği ve bağcılık Yozgat topraklarının hayata sunduğu armağanlardır. Çiğdem pilavı, desti kebabı, tandır kebabı, katmer, ayva basması, arabaşı, sütlü kabak, bulama çorbası, parmak çörek, peksimet, çap çup, yoğurtlu madılamak, çedeneli kavurga, menengiç kahvesi, Çerkez yemeği, aşure çorbası, salçalı çılbır, pehli, helle, gebol, düğürcük çorbası, patatesli çorba, ak kabak çorbası, katıklı çorba, şalak turşusu, pekmez, sızgıt, patlıcan tavası, bezdirme... Sayamayacağımız yöresel lezzetlerden sizler için seçtiklerimizi umarım beğenirsiniz.

BULAMA ÇORBASI

MALZEMELER

1 kase yoğurt

1 kase haşlanmış yarma

Yarım kase haşlanmış nohut (İsteğe bağlı)

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 kase soğuk su

10 su bardağı kaynamış su

YAPILIŞI: Öncelikle tencereye sıvı yağı koyuyoruz. Sonra yumurtayı ve unu ekleyip iyice çırpıyoruz. Ardından yoğurdu ekliyoruz, haşlanmış döğmeyi koyuyoruz. Sonra nohutunu koyuyoruz ve hepsini karıştırıyoruz. Ardından 1 kase soğuk suyu ekliyoruz. Ocağın altını açıyoruz. Kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra kaynamış suyumuzu ekliyoruz. Yemeğimiz piştikten sonra nane ile yağımızı yakıp yemeğimize döküyoruz.

İNCİR UYUTMASI

MALZEMELER

2.5 su bardağı süt

8 adet kuru incir

Sıcak

YAPILIŞI: İncirleri sıcak su içine koyup bir saat bekletiyoruz. Yumuşadıktan sonra minik küpler halinde doğrayıp bir kaba alıyoruz. Sütü ısıtıyoruz. Yoğurt mayalama sıcaklığından biraz daha sıcak olunca altını kapatıyoruz. Sıcak sütten kepçeyle alıp incirlerin üzerine koyuyoruz. Tahta kaşıkla eziyoruz ya da blender'la biraz parçalı kalacak şekilde çekiyoruz. İncirleri tencereye koyuyoruz, biraz karıştırıp kaselere pay ediyoruz. Üzerini streçle kapatıp temiz bir bezle örtüyoruz. İki-üç saat dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis ediyoruz.

ÇAPÇUP MANTI

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

2 su bardağı un

Tuz

Su

İÇ HARCI:

2 adet patates

Tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

SOSU İÇİN:

Yoğurt ve sarımsak

Sıvı yağ

Salça

Pul biber

nane

YAPILIŞI: Patateslerimizi düdüklü tencerede yarım saat haşlıyoruz. Haşlanan patatesleri çatalla eziyoruz ve içine baharatları koyup karıştırıyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz ve iki bezeye ayırıp oklavayla açıyoruz. Açtığımız hamuru kare şeklinde kesip parçalara ayırıyoruz. İç harcımızdan ortalarına biraz koyup muska şeklini alacak biçimde sıkıyoruz ağzını kapatıyoruz. Şekil verdiğimiz mantılarımızı kaynamış suda haşlıyoruz. Haşlanan mantılarımızı süzgeçten geçiriyoruz soğuk suyla hafif yıkıyoruz. Tenceremize isteğinize göre yoğurt ve ezdiğimiz sarımsaktan koyup karıştırıyoruz ve mantılarımızı katıp tekrar karıştırıyoruz. Sosu için tavada yağı, salçayı, nane ve pul biberi kızdırıp mantımızı sos ile servis yapıyoruz.