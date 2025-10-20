Bilek kırıklarını göz ardı etmeyin! Bu hastalık tedavi edilmediğinde yatağa mahkum edebilir

NASIL KORUNACAĞIZ?

Uzm. Dr. Kirez, osteoporozdan korunmak için önemleri ise şöyle sıraladı:

Öncelikle spor olmazsa olmaz. Yürüyüş, koşu, hafif yoğunlukta direnç antrenmanları ve denge çalışmaları hem kemik sağlığını destekler hem düşme riskini azaltır.

Düşme riskini azaltmak ve kırık gelişimini önlemek de önemli. Bunun için evde uygun aydınlatmayı sağlamak, kaymaz halılar kullanmak önemli.

Yaşın gerekliliklerine ve hareket kabiliyetine göre ideal yükseklikte, kullanıma uygun lavabo banyo düzenlemesi yapmak; düşmelerin ve dolayısıyla kırığın önüne geçebilir.

Dengeli beslenme, doktorunuzun önerdiği ihtiyacınıza göre ideal kalsiyum, D vitamini düzeyleri ve sağlıklı bir vücut ağırlığı önemlidir.

Sigara ve alkol, kemik kaybını hızlandırdığından bunlardan uzak durmak gereklidir.

Kemik yoğunluğu ölçümü (DXA) özellikle risk faktörleri olanlarda veya belirli yaş gruplarında teşhis ve tedavi kararında yol gösterir.

Doktorunuzla kişisel risklerinizi konuşun; uygun kişilere yönelik tarama, kırıkların önlenmesinde etkilidir. Osteoporoz tanısı konulursa, uygun ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri kırık riskini azaltabilir.