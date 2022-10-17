Bilim dünyası şokta! 30 milyonda bir görülüyor: Cinsel organı olmadan doğan bebek…

Adı verilmeyen bir bebeğin tıbbi olarak "aphallia" adı verilen bir durumla dünyaya geldiği kayıtlara geçti. Bu olay o kadar nadir ki, tüm tıp literatüründe 100'dan az vaka belgelenmiş durumda. Ayrıca tahminlere göre yalnızca 30 milyon doğumun birinde meydana geldiği düşünülüyor.

Radiology Case Reports'ta bildirilen vakada, sağlık görevlileri, çocuğun şu anki durumunu genel olarak "iyi" olarak nitelendirse de, tıbbi tanımda "aphallia" adı verilen bu durum, hamileliğin birkaç ayında genital organların rahimde normal şekilde gelişmemesi olarak tanımlanıyor. Bu vakada; bebeğin penisi bulunmasa da hala sağlam bir skrotumu ve iki testisi bulunuyor.