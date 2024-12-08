Bilim insanları alarm veriyor! Evde kokulu mum yakanlar dikkat: "Risk çok büyük..."

Kokulu mumların özellikle kış aylarında evlerde yarattığı atmosfer, romantik hava ve çekici kokular kulağa oldukça hoş geliyor ancak bilim insanları bu konuda alarm veriyor. University College Cork ve Galway Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma ile kokulu mumların sandığımızdan çok daha tehlikeli olabileceğini ortaya kondu.