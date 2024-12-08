Bilim insanları alarm veriyor! Evde kokulu mum yakanlar dikkat: "Risk çok büyük..."

Kokulu mumların özellikle kış aylarında evlerde yarattığı atmosfer, romantik hava ve çekici kokular kulağa oldukça hoş geliyor ancak bilim insanları bu konuda alarm veriyor. University College Cork ve Galway Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışma ile kokulu mumların sandığımızdan çok daha tehlikeli olabileceğini ortaya kondu.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI KORKUTUCU
İrlanda'nın Galway kentinde 14 evde gerçekleştirilen bu çalışmada kokulu mum kullananılan iç mekanların hava kalitesi incelendi. Araştırma raporuna göre kokulu mum hava kalitesini ciddi derecede düşürüyor.
Bilim insanları özellikle küçük ve havasız odalarda yakılan mumların Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği limit değerlerin 15 katına kadar zararlı partikül yayabildiğini tespit etti.
Araştırmaya göre kokulu mumlar;
Kükürt dioksit
Azot oksitler
Karbon monoksit
Uçucu organik bileşenler (VOC)
PM 2.5 olarak bilinen ultra ince partiküller yayıyor.
SAĞLIK RİSKLERİ NELER?
Kısa vadeli etkileri şu şekilde açıklandı;
Hapşırma
Öksürük
Göz tahrişi
Astım semptomlarında artış
Bilişsel fonksiyonlarda geçici düşüş
Uzun vadede etkileri ise şu şekilde;
Akciğer kanseri
Kalp hastalıkları riski
Kronik bronşit
Solunum yolu hastalıkları
Bilişsel fonksiyonlarda kalıcı hasar
'DOĞAL ETİKETİNE ALDANMAYIN'
Araştırmacılar, 'doğal' ya da 'organik' etiketli mumların da benzer riskler taşıyabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Doğal kimyasallar da oda havasındaki ozonla tepkimeye girerek potansiyel olarak tiksik yan ürünler oluşturabileceği belirtiliyor.
Dr. Asit Kumar Mishra ve Dr. Marie Coggins, hem AB'de hem de ABD'de mum üreticilerinin ürünlerinde kullandıkları maddelerin tamamını açıklamak zorunda olmadığını belirtiyor. Bu duruma göre kokulu mumlardaki içeriklerin yüzde 10'u ambalajlarında belirtiliyor.
NELER YAPILMALI?
Kokulu mumlar olabildiğince geniş odalarda yakılmalı
Mum yakıldıysa odaların havalandırılmasına özen gösterilmeli
Özellikle yatak odalarında ve banyoda mum yakmaktan kaçınılmalı
Mum yandığı esnada cam aralık bırakılmalı
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