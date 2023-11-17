Bir an olsun ayrılmıyorlar: Gözleri görmeyen bir köpeğin gözleri oldu! "Ne o bensiz, ne ben onsuz olabilirim"

İş yerinin ve tamir için gelen vatandaşların maskotu haline gelen Çiko'ya 4 yıl önce iş yerinin önünde bir kamyon çarpınca bu kez diğer gözü de görmez oldu.
"BİRBİRİMİZE ÖYLE ALIŞTIK Kİ NE BEN ONSUZ NE DE O BENSİZ OLABİLİR"
Çiko'dan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirten motosiklet tamircisi Tuncer Akan, "Onu arkadaki çamlıkta acı içerisinde inlerken bulduğumda daha yeni doğmuştu. Gözüne aldığı darbe nedeniyle gözü kanlar içerisindeydi. Veterinere götürdüm ve tedavisini yaptırdım. Gözünün bir tanesi bu olaydan dolayı görmüyordu. 4 yıl önce iş yerimin önünde bir kamyon Çiko'ya çarptı ve diğer gözünü de bu kaza sonunda kaybetti. Kazanın ardından götürdüğüm veteriner, Çiko'yu uyutmak gerektiğini söyledi. Ben kabul etmedim ve bakmaya devam etti. Birbirimize öyle alıştık ki ne ben onsuz ne de o bensiz olabilir. Söylediğim her şeyi yapıyor. Gündüzleri benim masamın altında oturup uyuyor. Buradan ben söylemediğim sürece çıkmıyor. Yemek zamanı geldiğinde benim seslenmemle birlikte kulübesine geçer ve yemeğini yer. Oradan çıkıp dışarıda oynarız" dedi.
MARKETE BİRLİKTE GİDİYORLAR
Çiko, sahibinin sözünden bir an bile çıkmayarak söylediği her şeyi anında yaparken, Tuncer Akan köpeğiyle birlikte gittiği markette köpeğini kek ile ödüllendiriyor. Köpeğini bebe şampuanı ile yıkayan Tuncer Akan, gözleri görmemesine rağmen eczaneden aldığı göz damlasıyla köpeğinin gözlerini sık sık temizlemeyi ihmal etmiyor.
Tuncer Akan, markete Çiko ile birlikte gittiklerini belirterek, "Markete gidiyoruz dediğimde hemen ayağa kalkıp hazır bekliyor. Tehlike sezdiğimde dur diyorum beni bekliyor. Ben markete girdiğimde çıkıncaya kadar olduğu yerde duruyor. Sonra yolun kenarına kadar gidip çimlerden ya da kaldırımdan iş yerine dönüyor. Kesinlikle yola inmiyor. Biz birlikte mutluyuz" dedi.