Bir an olsun ayrılmıyorlar: Gözleri görmeyen bir köpeğin gözleri oldu! "Ne o bensiz, ne ben onsuz olabilirim"





"BİRBİRİMİZE ÖYLE ALIŞTIK Kİ NE BEN ONSUZ NE DE O BENSİZ OLABİLİR"

Çiko'dan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirten motosiklet tamircisi Tuncer Akan, "Onu arkadaki çamlıkta acı içerisinde inlerken bulduğumda daha yeni doğmuştu. Gözüne aldığı darbe nedeniyle gözü kanlar içerisindeydi. Veterinere götürdüm ve tedavisini yaptırdım. Gözünün bir tanesi bu olaydan dolayı görmüyordu. 4 yıl önce iş yerimin önünde bir kamyon Çiko'ya çarptı ve diğer gözünü de bu kaza sonunda kaybetti. Kazanın ardından götürdüğüm veteriner, Çiko'yu uyutmak gerektiğini söyledi. Ben kabul etmedim ve bakmaya devam etti. Birbirimize öyle alıştık ki ne ben onsuz ne de o bensiz olabilir. Söylediğim her şeyi yapıyor. Gündüzleri benim masamın altında oturup uyuyor. Buradan ben söylemediğim sürece çıkmıyor. Yemek zamanı geldiğinde benim seslenmemle birlikte kulübesine geçer ve yemeğini yer. Oradan çıkıp dışarıda oynarız" dedi.