Bir bardağı bağışıklık sistemini uçuruyor! Demlerken bu hatayı yapmayın...

Kekik bitkisi Anadolu ile Güney Asya dağlarının yanı sıra Avrupa ile Balkanlar'da yetişen bir bitkidir ancak ana vatanı Akdeniz'dir. Ülkemizde hemen hemen her bölgede rahatlıkla yetişir. 350'den fazla türü bulunur. Kurak tepe ve dağ eteklerinde rahatlıkla yetişebilen, güzel kokusuyla tanınan, çok yıllık otsu bir bitkidir. Dünya mutfağındaki en meşhur baharatlardan biridir. Özellikle her türlü et yemeğinin vazgeçilmezidir. Zengin aroması, lezzeti ve kokusuyla her türlü yemeğe müthiş uyum sağlar.