Bir bardağı bağışıklık sistemini uçuruyor! Demlerken bu hatayı yapmayın...



NEDEN KOVİDSAVAR?

Kekik çayı doğal bir öksürük ilacıdır. Araştırmalar, sarmaşık yapraklarıyla birlikte kekik yapraklarının öksürük ve diğer akut bronşit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Ayrıca boğaz kaslarını gevşeterek rahatlama sağlayabilir. Kekik, temel vitamin ve mineraller açısından zengin bir bitkidir. A ve C vitaminleri, bakır, lif, demir ve manganez içerir. Özellikle A ve C vitaminleri bağışıklığın güçlenmesinde ve vücudun enfeksiyonlarla mücadelesinde son derece önemlidir. Günümüz hastalığı olan koronavirüsle ilgili rahatlatıcı bir etkisi olduğu bir gerçek. Ciğerlere yapışan bu virüs, her türlü kimyasal bağı kurduğunda aynı şekilde kekik suyu da bir ajan olduğu için bunları yakalayıp vücuttan atıyor ve ciddi anlamda insanı rahatlatıyor. Akciğerdeki yetmezliğe neden olan virüsü de çok güzel bir şekilde insana kimyasal ilaç almadan daha sağlığına kavuşan ve doğal yollarla ağır bir şekilde geçirmesini engelleyerek hastalığı yenmemize yardımcı oluyor.