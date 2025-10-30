“Bir daha dışarıda yemem!” diyenlerin tarifi: Evde ustalara taş çıkaran beğendili köfte

🕒 Süre:
Hazırlık: 25 dk
Pişirme: 25 dk
Toplam: 50 dk
400 g orta yağlı kıyma
1 küçük soğan (rendelenmiş)
1 diş sarımsak (ezilmiş)
2 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi
1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı ama lezzet katar)
Tuz, karabiber, kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 büyük közlenmiş patlıcan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt (ılık)
1/3 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Tuz, karabiber, isteğe göre muskat rendesi
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
1/3 su bardağı su
Köfteleri hazırla:
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, baharatlar ve zeytinyağını yoğur.
Ceviz büyüklüğünde yuvarla, hafif yassılaştır.
Tavada ya da döküm tavada önlü arkalı kızart. (İstersen fırında da 200°C'de 20 dakika pişirebilirsin.)
Beğendiyi hazırla:
Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soy, bıçakla iyice doğra.
Tavada tereyağını erit, unu ekle ve 1 dakika kadar kavur.
Patlıcanı ekle, karıştır. Ardından azar azar ılık sütü dökerek karıştır.
Kıvam alınca kaşar peynirini ekle, tuz ve karabiberle tatlandır.
(İsteğe göre muskat rendesi ekleyebilirsin.)
Sosu yap:
Küçük bir tavada tereyağını erit, salçayı kavur, su ekle ve birkaç dakika pişir.
Sosu köftelerin üzerine gezdir.
Servis:
Servis tabağına önce beğendiyi yayın, üzerine köfteleri dizin.
Üzerine sıcak sosu gezdirin.
İstersen birkaç dal maydanozla süsleyin.
💡 İpucu:
Köfteleri kızarttıktan sonra salçalı sosla birlikte 5 dakika tencerede kaynatırsan çok daha lezzetli ve yumuşak olurlar.