“Bir daha dışarıda yemem!” diyenlerin tarifi: Evde ustalara taş çıkaran beğendili köfte

🕒 Süre:

Hazırlık: 25 dk

Pişirme: 25 dk

Toplam: 50 dk

Köfteleri hazırla:

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, baharatlar ve zeytinyağını yoğur.

Ceviz büyüklüğünde yuvarla, hafif yassılaştır.

Tavada ya da döküm tavada önlü arkalı kızart. (İstersen fırında da 200°C'de 20 dakika pişirebilirsin.)

Beğendiyi hazırla:

Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soy, bıçakla iyice doğra.

Tavada tereyağını erit, unu ekle ve 1 dakika kadar kavur.

Patlıcanı ekle, karıştır. Ardından azar azar ılık sütü dökerek karıştır.

Kıvam alınca kaşar peynirini ekle, tuz ve karabiberle tatlandır.

(İsteğe göre muskat rendesi ekleyebilirsin.)

Sosu yap:

Küçük bir tavada tereyağını erit, salçayı kavur, su ekle ve birkaç dakika pişir.

Sosu köftelerin üzerine gezdir.