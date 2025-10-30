Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri “Bir daha dışarıda yemem!” diyenlerin tarifi: Evde ustalara taş çıkaran beğendili köfte

Köz patlıcanın o enfes dumanlı tadı, yumuşacık köftelerin sulu dokusuyla birleşince ortaya öyle bir yemek çıkıyor ki... Beğendili köfteyi bir kez denediğinizde klasik köfte tariflerini unutacaksınız! Üstelik hem davet sofralarına hem de pratik akşam yemeklerine mükemmel uyum sağlıyor.

🕒 Süre:

Hazırlık: 25 dk
Pişirme: 25 dk
Toplam: 50 dk

👩‍🍳 Malzemeler

🌿 Köftesi için:

  • 400 g orta yağlı kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 2 yemek kaşığı galeta unu veya bayat ekmek içi

  • 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı ama lezzet katar)

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

🍆 Beğendi (patlıcan püresi) için:

  • 2 büyük közlenmiş patlıcan

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 su bardağı süt (ılık)

  • 1/3 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Tuz, karabiber, isteğe göre muskat rendesi

🍅 Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • 1/3 su bardağı su

🔥 Yapılışı

  1. Köfteleri hazırla:
    Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu, baharatlar ve zeytinyağını yoğur.
    Ceviz büyüklüğünde yuvarla, hafif yassılaştır.
    Tavada ya da döküm tavada önlü arkalı kızart. (İstersen fırında da 200°C'de 20 dakika pişirebilirsin.)

  2. Beğendiyi hazırla:
    Közlenmiş patlıcanların kabuklarını soy, bıçakla iyice doğra.
    Tavada tereyağını erit, unu ekle ve 1 dakika kadar kavur.
    Patlıcanı ekle, karıştır. Ardından azar azar ılık sütü dökerek karıştır.
    Kıvam alınca kaşar peynirini ekle, tuz ve karabiberle tatlandır.
    (İsteğe göre muskat rendesi ekleyebilirsin.)

  3. Sosu yap:
    Küçük bir tavada tereyağını erit, salçayı kavur, su ekle ve birkaç dakika pişir.
    Sosu köftelerin üzerine gezdir.

  4. Servis:
    Servis tabağına önce beğendiyi yayın, üzerine köfteleri dizin.
    Üzerine sıcak sosu gezdirin.
    İstersen birkaç dal maydanozla süsleyin.

💡 İpucu:
Köfteleri kızarttıktan sonra salçalı sosla birlikte 5 dakika tencerede kaynatırsan çok daha lezzetli ve yumuşak olurlar.