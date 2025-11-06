Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Bolulu ustaların gizli lezzetleri...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bolu'dayız. Bolu yöresinin tarihi ve turistik özelliklerinin yanı sıra yemekleri de oldukça zengindir. Özellikle Mengenli aşçılar dünyaca tanınmışlardır. Mengen'den yetişen aşçıların tarihi padişah mutfaklarına kadar dayanmaktadır. Atatürk'ün aşçısı da Mengenlidir.

İMARET ÇORBASI

MALZEMELER

3 su bardağı süt

1 kahve fincanı pirinç

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet büyük soğan

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet limon

Karabiber

YAPILIŞI: Pirinçleri bol su ile yıkayıp süzün. Süt kaynamaya başladığında pirinçleri ekleyin. Süt kaynamaya devam ederken, soğanları ince ince kıyın. Küçük bir tavanın içerisine sıvıyağ ekleyin ve soğanları yağda kavurun. Kavurduğunuz soğanları da çorba tenceresinin içine ekleyin. Bir kasenin içinde un, yumurta ve bir fincan suyu karıştırın. Tenceredeki çorbadan 2 yemek kaşığı alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırarak ılımasını sağlayın. Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbanın içerisine ilave edin ve karıştırın. Çorbayı 2 taşım daha kaynatıp baharatlarını ekledikten sonra altını kapatın. Küçük tavada tereyağını eritin. İçine pul biber ve naneyi ekleyerek karıştırın. Çorbayı servis kaselerine paylaştırdıktan sonra, pul biberli sosu üzerinde gezdirin.

PAŞA PİLAVI

MALZEMELER

5 adet patates

1 adet kuru soğan

2 adet haşlanmış yumurta

Maydanoz

Tuz

Zeytinyağı

Limon

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Patatesler haşlanır, kabukları soyularak iri küp halinde doğranır. Soğanlar soyulup piyazlık dilimlenerek tuzla acısı alınır. Haşlanmış yumurta ve maydanoz içine doğranır, limon, tuz, zeytinyağı, biraz karabiber ve pulbiber ile karıştırılır.

GIRMA BÖREK

MALZEMELER

1 kg. yufka

500 gr. kaymak

2 adet soğan

1 demet maydonoz

1 demet nane

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Bir tencerede patatesler haşlanıp rendelenir. İnce doğranmış soğanlar bir tencerede sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavrulur. Rendelenmiş patatesler ve baharat ilave edilip, 2 dakika daha kavrulur. Sonra ocaktan alınıp soğumaya bırakılır. Nane ve maydonoz ince ince kıyılıp soğuyan harcın içine eklenir. Yufkalar tek tek tezgaha açılır, içine kaymak ve iç harcı konup, bir bohca şeklinde kapatılır. Teflon tavada kısık ateşte önlü arkalı yağlanarak pişirilir.