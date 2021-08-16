Bir teklifle hayatı değişti! O artık tam zamanlı bir "prenses"

İngiltere’de bir hemşire, hastane odalarında çalışmaktan kaynaklanan tükenmişlik, endişe ve kabuslardan muzdarip olduktan sonra 'tam zamanlı prenses' olmak için işi bıraktı. Yoğun çalışma tarzından kaynaklanan tükenmişlik nedeniyle kabuslar görmeye başlayan Berkshire, Maidenhead'den 29 yaşındaki Lydia Welsh, 2014 yılında Southampton Üniversitesi'nden hemşirelik derecesi ile mezun oldu ve bir yılını bir NHS servisinde çalışarak geçirdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.08.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 14:24

Lydia'nın hemşirelik kariyerine sahip olma hayalleri, iş yükünün kaldıramayacağı kadar fazla olduğunu fark ettiğinde kısa süre sonra paramparça oldu. 29 yaşındaki genç kadın, şiddetli anksiyete sorunu ve kabuslar ile baş etmek zorunda kalmış ve hemşireliğin onu "korkuttuğunu" söyleyerek vardiyalarda sık sık ağlamaya başlamıştı.

"HEMŞİRELİK BENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ" Lydia, Jam Press'e, "12 saatlik bir gece vardiyasında uykusuz kaldım ve uyarılmadan eğitim almadığım farklı bir koğuşta çalışmaya gönderildiğimde sadece gündüz vardiyalarına alındım." dedi. "Bu beni koğuş uzmanlığı, uygulanan ilaçlar ve hatta hangi anahtarın neyi açtığı hakkında hiçbir şey bilmediğim bir durumda bıraktı. Aynı vardiyada, koğuşta tamamen yeni olan banka ve ajans personeli olan bir ekiple birlikte çalışan 15 tane durumu çok kötü hastadan sorumluydum. Kontrolünüz dışındaki koşullar nedeniyle istediğiniz bakım standardını sağlayamayacağınız hissi gerçekten moral bozucu ve oldukça stresli" açıklamasını yaptı.

Lydia Welsh, "hiç kimse standartların altında bakım sağlamak için hemşire olamaz. Yapabileceğiniz tek şey elinizden gelenin en iyisini yapmak olduğunda bu durum, yeterli olmayabilir. Bunların ardından doğrusu, hemşirelik yılı beni dehşete düşürdü. Endişe çekiyordum, düzenli kabuslar görüyordum ve bununla yüzleşemeyeceğimi hissettiğim için vardiyalardan önce sık sık ağlıyordum." Diyerek İşin duygusal ve fiziksel yorgunluğunun günlük hayatına yansıdığını ve Lydia'nın hemşirelikte daha fazla çalışamayacağını bildiğini söyledi.

" ARADIĞI MUTLULUĞU TAM ZAMANLI PRENSESLİKTE BULDU" Bir gün Lydia'nın arkadaşı bir iyilik olarak bir köy şenliğinde çocukları eğlendirmek için ondan prenses gibi giyinmesini istedi. Lydia, etkinliğin fotoğraflarını çevrimiçi olarak yayınladıktan sonra, ebeveynlerden hizmeti teklif edip etmediğini soran birkaç mesaj aldı ve bu mesajlardan sonra çok sevinerek daha fazla prenses partisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sonraki aylarda hemşire olarak kazandığından daha fazlasını kazandı. Lydia ek işine aşık oldu ve tutkusunun peşinden gitmek için hemşirelikten ayrılma zamanının geldiğini fark etti.