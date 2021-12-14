Birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, günümüzde artan obezite salgınının yol açtığı hastalıklara dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, "BMI yani vücut kitle indeksi, bir kişinin kilogram cinsinden ağırlığının, boyunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle elde edilir. Bir kişinin BMI'si 30 veya üzerindeyse obez olarak nitelendiriyoruz. Bir kişinin bel-kalça oranı, bel-boy oranı ve yağ miktarı ve dağılımı gibi bazı diğer faktörler de kilolarının ne kadar sağlıklı olduğunu belirlemede rol oynar. Obezite beraberinde birçok hastalığa da davetiye çıkartır. Metabolik sendromun parçaları olan diyabet, karaciğer yağlanması ve koroner kalp hastalıklarının yanı sıra KOAH, dizlerde artralji ve kireçlenme, bazı kanser türleri obezite hastalarında daha sık görülür" diye konuştu.



"İNME, DEPRESYON VE ANKSİYETEYE BİLE YOL AÇABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre dünya nüfusunun yüzde 40'ının fazla kilolu, yüzde 10 ila 15'inin ise obez kişilerden oluştuğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, sözlerine şöyle devam etti: "Fastfood, kızartma, pilav, makarna gibi yüksek karbonhidratlar, yağlı ve işlenmiş etler, ekmek ve simit gibi unlu mamuller, kurabiye gibi ilave şekerli yiyecekler kilo alma riskini artırır. Ayrıca birçok süt ürünü, ketçap ve diğer birçok konserve ve paketlenmiş gıda maddeleri gibi gizli şekerler içeren yiyecekler, şekerli meyve suları, gazlı içecekler ve alkollü içecekler de riski artıran gıdalardandır. Obezitenin yol açtığı hastalıklar ise hipertansiyon, yüksek LDL kolesterol, düşük HDL kolesterol veya yüksek seviyelerde trigliserit (Dislipidemi), 2 tip diyabet, koroner kalp hastalığı, felç, safrakesesi rahatsızlığı, reflü, osteoartrit, uyku apnesi ve solunum problemleri, KOAH, düşük yaşam kalitesi, klinik depresyon, anksiyete ve diğer ruhsal bozukluklar gibi akıl hastalıklarıdır".