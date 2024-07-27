Böbrek taşı sanılmıştı! 4 aylık hamile kadının karnında 3 kilogramlık tümör böyle çıktı...

Karın ağrısı şikâyetiyle gebelik takibi yaptırmak için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 26 yaşındaki bir çocuk annesi Yasemin Bülbül'ün yapılan tetkiklerinde karnında 17 santimetre çapında kitle tespit edildi.

Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kutlu Demirkol ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Metin ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Boran tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren operasyonla Bülbül'ün karnından 3 kilo 350 kilogramlık tümör çıkarıldı.