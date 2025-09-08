Böcekler bu kokuya dayanamıyor! Hem görünüşü hem de etkisiyle vazgeçilmeziniz olacak

Uzmanlara göre kavrulmuş kahve, kafein ve fenolik bileşenler içeriği sayesinde bazı böcekler için oldukça rahatsız edici bir koku yayıyor. Özellikle sivrisinek ve uçan böcek türlerinin kahve dumanından uzak durduğu biliniyor. Bu sebeple kahveli mumlar, özellikle yaz aylarında balkon ve bahçelerinde bözek sorunu yaşayanlar için doğal bir ideal çözüm olarak tercih edilmeye başladı.

KAHVELİ MUM YAPMANIN SIRRI

Kahveli mum yapmak için kokusuz mumları yeniden eritin ve içerisine öğütülmüş kahve ya da kahve telvesini ekleyin. Mum yandığı anda kahvenin aroması etrafa yayılacaktır. Lavanta, nane ya da okaliptüs yağı damlatmanız ise bu etkiyi daha da artıracaktır. Fakat, kahveyi fazla eklediğinizde yanma sırasında oluşabilecek olası hafif duman konusunda da uyarılar yapılıyor.