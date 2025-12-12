Boğazı yumuşatarak solunum yollarındaki tahrişi azaltıyor! Evde kolayca yapabileceğiniz o efsane tarif...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hastalıklar ile mücadele ettiğimiz bu kış günlerinde, doğal yollar ile evde kendimizin üretebileceği boğaz pastillerine yer veriyorum.

BAHARATLI

MALZEMELER

2 yemek kaşığı pekmez

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı toz veya taze zencefil

Su

5-6 adet tane karanfil veya 1 çay kaşığı toz karanfil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı acı toz biber

Pudra şekeri veya nişasta

Limon suyu

YAPILIŞI: Bir su bardağı toz şeker ile yarım su bardağı suyu bir tencerede eritin. Şekeri erittikten sonra ocağın altını düşük seviyeye alın, içerisine 5-6 adet karanfili ezip koyun. Ardından zerdeçal ve bir çay kaşığı toz zencefil koyun. Bir çay kaşığından az tarçını da koyup karıştırın. Sonra bir silme çay kaşığı acı toz biber ve yine 1 silme çay kaşığı karabiber ilave edin. İçine iki yemek kaşığı pekmez atın. Ardından limonu da sıkıp karıştırın. Yaklaşık 40-45 dakika düşük ateşte kıvam alana kadar karıştırın. Kıvamı yakaladıysanız yağlı kağıdın üzerine damlalar yaparak şekil verin. Ama çabuk olun çünkü donacaktır. Sonra ister pudra şekerine bulayın ister nişastayla küçük bir tabaka yapın. Kavanoza alıp dolaba atın.