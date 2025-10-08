Boynunuz ağrıyorsa dikkat! Bu alışkanlıklar sağlığınızı tehdit ediyor

ONLİNE TOPLANTILAR SORUNU TETİKLİYOR

Son yıllarda hızla yaygınlaşan bir sağlık problemi olan 'ofis boynu sendromu'nun artık sadece bir ofis çalışanı problemi olmakla kalmadığını, teknolojiyle iç içe olan her bireyi etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Kurtuluş, "Bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmak, ergonomik olmayan oturma düzeniyle birleştiğinde bu tablo kaçınılmaz hale gelebilir. Online eğitim alan öğrenciler, evden çalışanlar, serbest çalışan profesyoneller ve hatta uzun süre telefon, tablet kullanan bireyler de risk grubuna girmektedir. Günümüzde artan online toplantılar da bu sorunu daha fazla etiklemektedir" dedi.

ZAMANLA GEÇER DİYE BEKLEMEYİN!

'Ofis boynu sendromu'nun zamanla geçeceğine dair inanışın yanlış olduğunu belirten Uzm. Dr. Kurtuluş, şöyle dedi: "Erken dönemde fark edip önlem almak gerekir. Çünkü bu hastalık zamanında müdahale edilmezse kronikleşebilir. Kas sertlikleri kalıcı hale gelebilir, sinir sıkışmaları gelişebilir, ağrı kollara ve sırt bölgesine yayılabilir. Duruş bozuklukları olabilir. Hatta solunum, sindirim ve dolaşım sistemleri de zamanla etkilenebilir. Uyku kalitesi düşer ve sabahları dinlenmiş değil, yorgun uyanırsınız. Ağrı ile yaşamaya alışmak, zamanla ruhsal sorunları da beraberinde getirebilir. Depresyon, stres artışı ve tükenmişlik hissi görülebilir. İhmal edilen her küçük ağrı, ileride büyük bir sorun olarak karşınıza çıkabilir."