Bruce Willis’in hastalığı korkutuyor! Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini uyardı: "Konuşma bozulmaya başladıysa dikkat!"

'Zor Ölüm', 'Mavi Ay' ve 'Altıncı His' gibi filmleriyle tanınan 69 yaşındaki ABD'li oyuncu Bruce Willis'e, 2022 yılında oyunculuğu bırakmasına neden olan afazi hastalığının ardından Frontotemporal Demans teşhisi konulmuştu. Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e eski eşi ünlü oyuncu Demi Moore'un doğum günü sürprizi, Frontotemporal Demans hastalığına yeniden dikkat çekti.





ERKEN FARK ETMEK ZOR

"Bruce Willis'in hastalığı 'Frontotemporal Demans' nedir?" sorusuna Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini şu yanıtı veriyor: "Frontotemporal Demans, kişilik ve dil değişiklikleri ile kendini gösteren bir beyin hastalığı grubu. Çok erken dönemde zor fark ediliyor." Uzm. Dr. Şalçini, hastalığın kişilik ve davranış değişiklikleri veya afazi yani lisan bozukluğu ile kendini belli ettiğini söyleyerek, "Frontotemporal Demans; beynin frontal veya temporal loblarının veya her ikisinin işlev bozukluğu ve küçülmesi sonucunda, kişilik ve davranış değişiklikleri veya lisan bozukluğu ile kendini belli eden bir beyin hastalığı grubudur" dedi.



ÖNCE DAVRANIŞLAR BOZULUYOR

Uzm. Dr. Şalçini, şu bilgileri verdi: "Frontotemporal Demanslar iki çeşittir. İlk çeşidi davranışsal varyant dediğimiz, öncelikli olarak davranışlarımızın bozulmasıyla psikiyatrik bir hastalık gibi başlar ve ilerler. Bunun yanında afazi dediğimiz lisan bozukluğu ile başlayan ve nörologların Primer Progresif afazi olarak isimlendirdiği bir çeşidi vardır."



KELİME BULMA GÜÇLÜĞÜ İLE BAŞLIYOR

Genelde diğer demanslara göre daha erken başlangıçlı olan bu hastalıkla ilgili Uzm. Dr. Şalçini "Hastalık çok erken dönemde zor fark ediliyor. Genelde kelime bulma güçlüğü, dilbilgisi hataları, kelime anlam kargaşaları olur. Daha sonra konuşma bozukluğu ilerledikçe, hafıza bozukluğu ve diğer beyin işlevleriyle ilişkili bozukluklar eklenebilir" dedi.



NASIL TEŞHİS EDİLİYOR?

BU hastalık grubunun tanısının nasıl konulduğuna ilişkin de Uzm. Dr. Şalçini, "Tanı detaylı muayene, başlıca beyin MR'ı olmak üzere yapısal görüntüleme teknikleri, lisan ve konuşma testleri ve de beynin çalışmasını gösteren beyin PET-CT gibi fonksiyonel görüntülemeler ile konulmaktadır" diye konuştu.





TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın tedavisi hakkında ise Uzm. Dr. Şalçini, "Kesin tedavisi olmayan bu hastalık grubunda hastalığın sürecini modifiye edecek dil ve konuşma terapisi, nörolojik ve psikiyatrik destek sağlanmaktadır. Ayrıca rTMS dediğimiz magnetik uyarımın faydası olduğuna dair olumlu çalışmalar bildiriliyor" diye bilgi verdi.