Brüksel lahanasının faydaları nelerdir?

Çok fazla brüksel lahanası ve diğer turpgillerden sebzeler yemek mide, akciğer, böbrek, göğüs, mesane ve prostat kanserlerine karşı korunmaya yardımcı olabilir.

Brüksel lahanası gibi çıtır sebzeler ayrıca yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunlarını önlemenize yardımcı olabilir. Brüksel lahanasında ayrıca bitkilerde bulunan ve gözleriniz için iyi olan renkli pigmentler olan karotenoidler bulunur.

BRÜKSEL LAHANASINI TÜKETİRKEN DİKKAT

Brüksel lahanasının tüm sağlık yararlarına rağmen, aşağıdaki durumlarda diyetinize eklemeden önce doktorunuza danışın:

Kan sulandırıcı alıyorsun. Diğer bazı turpgil sebzeler gibi, Brüksel lahanası da kanınızın pıhtılaşmasına yardımcı olan K vitamini bakımından yüksektir. Kan sulandırıcı denilen bir ilaç kullanıyorsanız, çok fazla K vitamini olması gerektiği gibi çalışmasını engelleyebilir. Brüksel lahanası yemenin sizin için ne sıklıkla güvenli olduğunu doktorunuza sorun.

İrritabl bağırsak sendromunuz (IBS) var. Diğer turpgil sebzeler gibi, Brüksel lahanası da vücudunuzun kolayca parçalayamayacağı bir tür karbonhidrat içerir. Bu, karın ağrısı, gaz ve ishal veya kabızlığa neden olabilir.