Bu çikolatayı yiyen vazgeçemiyor! Kakao yerine bu malzemeyi kullanın...

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pekmez ile yapılan son derece sağlıklı ve kan yapıcı lezzetlere yer veriyorum.

1,5 su bardağı pekmez2 su bardağı su1/4 (çeyrek) su bardağı nişasta1/4 (çeyrek) su bardağı un1/4 (çeyrek) su bardağı toz şeker1 çay bardağı kabuklu badem1 çay bardağı kavrulmuş kabuksuz fındıkTepsi ve yağlı kağıtPekmez ve suyu tencereye alın, ısıtın. Ilıyan karışımdan 1 su bardağı ayırın ve un, nişasta ve toz şeker ile karıştırın. Tenceredeki pekmez kaynamaya başlayınca sürekli karıştırarak ilave edin. Koyulaşmaya başlayınca badem ve fındıkları ilave edin. Ocaktan alın, yağlı kağıt serili tepsiye ince bir tabaka olacak şekilde serin. Kurutup, dilimleyip tüketebilirsiniz.1 su bardağı pekmez2 su bardağı su1 çay bardağı yarısı nişasta, yarısı unTüm malzemeler karıştırılarak pişirilir. Tabaklara ya da tepsiye dökülür. Biraz soğuduktan sonra ya da ılık ılık servis edilir ya da kurutulur.1 bardak üzüm pekmezi2,5 bardak su4 kaşık un1 kaşık tuzsuz tereyağıBir tencereye pekmez, su ve unu ekleyin. Un pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Ocağa alın, kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca içine tuzsuz tereyağı ekleyin. 2-3 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatın. Tatlı kaselerine paylaştırıp üzerini süsleyin.