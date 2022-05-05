Bu geceyi sakın kaçırmayın! Binlerce yıllık Hıdırellez gelenekleri ile dilekler gerçekleşiyor

Hızır ile İlyas peygamberin buluştuğuna inanılan bugünde, insanlar bir araya gelerek bolluk ve bereketi hayatına çektikleri, kısmetlerinin açıldığına inandıkları dilekleri belirli ritüellerle birlikte kutluyor. Özellikle doğayla kurulan ilişkinin oldukça dikkat çektiği bu gecede, tüm dilekler sunuluyor.
Hızır'ın; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli (Tanrı nazarında makbul, ermiş bir ulu) veya nebî (peygamber) olduğuna inanılır. Bu bolluk bereket için yapılan ritüeller sayesinde ise hayata istenen şeyleri çekilebileceğini belirtiyor.
HIDIRELLEZ'DE YAPILAN GELENEKLER NELERDİR?
- Anadolu'nun birçok bölgesinde, "hıdırlık" adı verilen yeşil alanlarda hep birlikte toplanılarak dilekler dilenir.
- Tercihen beyaz kıyafetler giyilerek gün doğmadan önce yeşilliği bol, suların aktığı deniz, göl veya ırmak kenarlarında insanlar toplanarak eğlenilir.
- 5 Mayıs'ta akşam ezanı vaktinde gül ağacında dilek dilenir. Gül dallarına paralar asılır, kese içine para dikilip gül ağacı dibine gömülür. Ayrıca cüzdan açık bırakılarak gece boyunca bekletilir.
- Dilekler bir kağıda yazılıp asılabilir, ayrıca dileklerin şekilleri beyaz bir kağıda çizilerek gül ağacına altına gömülür. Bu işlemi küçük taşlar kullanarak toprak üzerine de çizebilirsiniz.
- Hıdırellez akşamı, asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Bu toplanan paralar, cüzdana tekrar konulur. Böylece yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası bu dileği yapan kişiye, yıl boyunca bereket getirdiğine inanılır.
- Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası, dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.