Bu geceyi sakın kaçırmayın! Binlerce yıllık Hıdırellez gelenekleri ile dilekler gerçekleşiyor

Hızır ile İlyas peygamberin buluştuğuna inanılan bugünde, insanlar bir araya gelerek bolluk ve bereketi hayatına çektikleri, kısmetlerinin açıldığına inandıkları dilekleri belirli ritüellerle birlikte kutluyor. Özellikle doğayla kurulan ilişkinin oldukça dikkat çektiği bu gecede, tüm dilekler sunuluyor.

Hızır'ın; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli (Tanrı nazarında makbul, ermiş bir ulu) veya nebî (peygamber) olduğuna inanılır. Bu bolluk bereket için yapılan ritüeller sayesinde ise hayata istenen şeyleri çekilebileceğini belirtiyor.