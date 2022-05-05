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Bu geceyi sakın kaçırmayın! Binlerce yıllık Hıdırellez gelenekleri ile dilekler gerçekleşiyor

Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar’da kutlanan mevsimlik bir bayram olan Hıdırellez, UNESCO tarafından da “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları” listesine alındı. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede kutlanan Hıdırellez, doğanın uyanışını, dileklerin gerçekleşeceğini ve bolluk, bereketin hayata akışını temsil ediyor.

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Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:58
Bu geceyi sakın kaçırmayın! Binlerce yıllık Hıdırellez gelenekleri ile dilekler gerçekleşiyor

Hızır ile İlyas peygamberin buluştuğuna inanılan bugünde, insanlar bir araya gelerek bolluk ve bereketi hayatına çektikleri, kısmetlerinin açıldığına inandıkları dilekleri belirli ritüellerle birlikte kutluyor. Özellikle doğayla kurulan ilişkinin oldukça dikkat çektiği bu gecede, tüm dilekler sunuluyor.

Hızır'ın; yaşam suyu (ab-ı hayat) içerek ölümsüzlüğe ulaşmış; özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak, bolluk ve sağlık dağıtan, darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli (Tanrı nazarında makbul, ermiş bir ulu) veya nebî (peygamber) olduğuna inanılır. Bu bolluk bereket için yapılan ritüeller sayesinde ise hayata istenen şeyleri çekilebileceğini belirtiyor.

HIDIRELLEZ'DE YAPILAN GELENEKLER NELERDİR?

  • Anadolu'nun birçok bölgesinde, "hıdırlık" adı verilen yeşil alanlarda hep birlikte toplanılarak dilekler dilenir.
  • Tercihen beyaz kıyafetler giyilerek gün doğmadan önce yeşilliği bol, suların aktığı deniz, göl veya ırmak kenarlarında insanlar toplanarak eğlenilir.
  • 5 Mayıs'ta akşam ezanı vaktinde gül ağacında dilek dilenir. Gül dallarına paralar asılır, kese içine para dikilip gül ağacı dibine gömülür. Ayrıca cüzdan açık bırakılarak gece boyunca bekletilir.
  • Dilekler bir kağıda yazılıp asılabilir, ayrıca dileklerin şekilleri beyaz bir kağıda çizilerek gül ağacına altına gömülür. Bu işlemi küçük taşlar kullanarak toprak üzerine de çizebilirsiniz.
  • Hıdırellez akşamı, asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Bu toplanan paralar, cüzdana tekrar konulur. Böylece yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası bu dileği yapan kişiye, yıl boyunca bereket getirdiğine inanılır.
  • Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası, dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.
  • Bolluk ve bereket getirmesi için Hıdırellez gecesi, bakliyat, tuz vb. kavanozların kapağını açık bırakma geleneği de yaygındır.
  • En çok yapılan bir diğer etkinlik ise ateşten atlama ritüelidir. Bunun sebebi, ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunduğuna, nazarın çıktığına ve kötü enerjinin ortadan kalktığına inanılmasıdır.
  • Kısmetinin açılmasını isteyen kişiler ise yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atar ve üzerine su ekleyerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar, çömleği ortaya koyarak maniler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar", Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma, Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

  • Anadolu'nun bazı yerlerinde bir yıllık yoğurt mayası, bu gece elde edilir. Hıdırellez ve bu günü takip eden 2 gün süresince sabah ezanı ile tan ağarması arasında sürede bitkilerde toplanan çiy tanelerinden yoğurt mayalanır. Bir yıl boyunca ise bu maya kullanılır. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bu gelenek yaygındır.
  • Hıdırellez akşamında yapılan geleneklerden bir diğer ise fasulye ve nohut ekimidir. Anadolu'da Hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ve yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu nohut ve fasulyeler sayesinde engelleneceğine inanılır.
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