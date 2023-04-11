Bu güllaç bildiğiniz gibi değil! İşte kilo aldırmayan güllaç tarifi

Şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıları tercih edenler içinde bu tatlıların püf noktalarını açıklayan Diyetisyen Süheyla Uçar, sağlıklı ve doğru bir güllaç tarifi verdi. Şekersiz ballı bir güllaç yapan Uçar, "Ramazan ayında düşen kan şekeriyle birlikte iftardan sonra şeker içeriği biraz yüksek bir tatlı tüketmek kişileri halsiz, yorgun bırakabilirken erkenden uyku gelmesine de neden olabiliyor. Bu yüzden şeker ilavesiz hafif sütlü ballı bir güllaç en sağlıklısı oluyor" açıklamalarında bulundu.

"BİR DİLİM BAKLAVA YİYORSAK BİR BARDAK AYRAN İÇMELİYİZ"

Diyette sınır ve yasak yoktur ifadesinde bulunan Uçar, "Doğru porsiyon doğru sıklık ve miktarda her besin tüketilebilir. Şekerli tatlıları da tüketebilirsiniz ancak tüketilen besinin yanında kaloriyi dengeleyecek şeyler tüketilmeli. Örnek vermem gerekirse bir dilim baklava yiyorsak yanında bir bardak ayran içmeliyiz. Özellikle süt ve yoğurt gibi proteinden zengin besinlerin kan şekerini dengeleme yönü var bizde bu nedenle sütlü bir güllaç yapıyoruz. Süt, balı dengeleyerek hafif bir içerik elde edilirken kan şekerinin de daha dengeli yükselmesine yardımcı oluyor. Ramazan ayı gibi kan şekeri seviyesinin biraz oynamalı olduğu zamanlarda bu gibi tarifler bizler için önemli. Ramazan ayı dışında şeker hastalığı yaşayanlarda rahatlıkla tüketebilir" dedi.

ŞEKER YERİNE BALLA YAPILIYOR

Şeker yerine bal kullanılan bu lezzetin yapılışı ise şöyle; 1,5 litre sütü yoğurt mayalama sıcaklığında ısıtılır. Ocaktan indirdikten 3-5 dakika sonra 5 yemek kaşığı bal eklenir.

Güllaç yapraklarının yarısı her katına süt ekleyerek ballı süt ile ıslatılır ve 1 su bardağı ceviz elle küçük parçalara ayrılarak ıslatılan güllaç yapraklarının üzerine serpilir.

Cevizlerin üzerine kalan güllaç yaprakları da kat kat ıslatılarak yerleştirilir. Buzdolabında 1 saat dinlendirildikten sonra 24 eşit parçaya bölerek her bir dilim üzerine 1 çay kaşığı toz fıstık ve 1 orta boy çilek koyarak tüketilebilir. Gül suyu tercih ederseniz 10-12 damla içilebilir gül suyunu tarife ekleyebilirsiniz.