Bu kışın vazgeçilmezleri olacak! 3 çorba tarifiyle sofranızı şenlendirin

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kışla birlikte özlediğimiz çorbaları konuk ediyoruz. Birbirinden farklı çorba tariflerini denemenizi öneririm.
TERBİYELİ ISPANAK ÇORBASI
MALZEMELER
250 gr. ayıklanmış yıkanmış ıspanak
1 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
4 su bardağı su
1 su bardağı et suyu
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
TERBİYESİ İÇİN:
5 yemek kaşığı yoğurt
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı tepeleme un
SERVİSİ İÇİN:
Zeytinyağı
Kırmızı pul biber
Kuru nane
İsteğe göre haşlanmış nohut
YAPILIŞI:
Soğanı yemeklik doğrayın. Yıkanıp ayıklanmış ıspanakları doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Nohutları ilave edin, 4 su bardağı su ve 1 su bardağı et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynatın. Terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu geniş bir kase içinde çırpın. Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp terbiyeye ilave edin ve çırpmaya devam edin. Ilınan terbiyeyi çorbaya ekleyin ve karıştırın. Tuzunu eklediğiniz çorbayı 1 taşım daha kaynatın. İsteğe göre yağda nohut, kırmızı biber, kuru nane ve zeytinyağı kızdırıp çorbanın üstüne dökerek servis yapın.
NOHUTLU YOĞURT ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış nohut
1 su bardağı yoğurt
4 su bardağı su
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı nane
Tuz
YAPILIŞI:
Yoğurt, un ve yumurtayı bir kaba alıp mikserle çırpın. Tencereye alıp, suyu ve nohudu ilave edin. Tuzu serpip, iyice karıştırın. Kısık ateşte, koyu bir kıvama gelinceye kadar pişirin. Tereyağını tavada eritip, kırmızı toz biberi ilave edin. Çorbayı kaselere paylaştırıp, üzerine biberli yağı gezdirin ve nane serpip servis yapın.