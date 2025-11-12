Bu kışın vazgeçilmezleri olacak! 3 çorba tarifiyle sofranızı şenlendirin

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, kışla birlikte özlediğimiz çorbaları konuk ediyoruz. Birbirinden farklı çorba tariflerini denemenizi öneririm.

250 gr. ayıklanmış yıkanmış ıspanak1 adet orta boy soğan1 diş sarımsak4 su bardağı su1 su bardağı et suyu2-3 yemek kaşığı zeytinyağıTuz5 yemek kaşığı yoğurt1 adet yumurta sarısı2 yemek kaşığı tepeleme unZeytinyağıKırmızı pul biberKuru naneİsteğe göre haşlanmış nohutSoğanı yemeklik doğrayın. Yıkanıp ayıklanmış ıspanakları doğrayın. Zeytinyağını tencereye alın, soğanı pembeleşinceye kadar kavurun. Ispanakları ilave ederek 2 dakika daha kavurun. Nohutları ilave edin, 4 su bardağı su ve 1 su bardağı et suyunu ekleyerek orta ateşte kaynatın. Terbiyesi için yoğurt, yumurta ve unu geniş bir kase içinde çırpın. Kaynayan çorbadan 1-2 kepçe alıp terbiyeye ilave edin ve çırpmaya devam edin. Ilınan terbiyeyi çorbaya ekleyin ve karıştırın. Tuzunu eklediğiniz çorbayı 1 taşım daha kaynatın. İsteğe göre yağda nohut, kırmızı biber, kuru nane ve zeytinyağı kızdırıp çorbanın üstüne dökerek servis yapın.