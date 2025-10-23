Bu menüyle misafirlerinizi şaşırtmaya hazır olun! Lezzet garantili tarifler

Gün içinde “Akşama ne pişirsem?” diye düşünenler için hem pratik hem de lezzetli bir menü önerimiz var. Sofrasına özen gösterenlerin favorisi olacak bu üç tarifle misafirlerinizi hem şaşırtacak hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakacaksınız.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, akşama ne pişirsem derdine çare olacak nefis bir menü hazırladık. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. tavuk

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.