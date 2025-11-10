Bu yöntemle halıdaki lekeler yok oluyor! Evdeki malzemelerle kesin sonuç…

Daha inatçı ya da uzun süredir bulunan lekelerde ise karbonatın üzerine biraz sirke eklemek işe yarar. Bunun için lekenin bulunduğu alana önce karbonat serpin, ardından sprey şişesinde hazırlayacağınız eşit oranlardaki su ve sirke karışımını püskürtün.

Bu yöntem yalnızca halılar için değil, koltuk ve kumaş döşemelerdeki lekelerde de kullanılabilir. Ancak uzmanlar, her kumaş türünün aynı tepkiyi vermeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle karışımı uygulamadan önce, halının veya koltuğun görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapılması tavsiye ediliyor.

Doğal malzemelerle yapılan bu pratik temizlik yöntemi, hem zamandan kazandırıyor hem de halınızın ömrünü uzatıyor. Üstelik kimyasal içerikli temizleyicilerde olduğu gibi ağır bir koku bırakmadan ferah bir temizlik sağlıyor. Özellikle evinde küçük çocuklar ya da evcil hayvanlar bulunanlar için bu yöntem, güvenli ve etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.