Bu yöntemle halıdaki lekeler yok oluyor! Evdeki malzemelerle kesin sonuç…

Evde temizlik yaparken en çok zorlayan durumlardan biri, halılarda oluşan lekelerdir. Ancak çıkması imkansız sandığınız bu lekelerden kurtulmanın aslında çok basit bir yolu bulunuyor.
Uzmanlar, karbonat ve su karışımının halı lekelerini çıkarmada son derece etkili olduğunu belirtiyor. Eğer leke yeni oluştuysa, bir miktar karbonatı suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Bu karışımı lekenin üzerine sürün ve tamamen kuruyana kadar bekleyin.
Ardından elektrikli süpürgeyle kuruyan bölgeyi temizleyin. Bu yöntem halının dokusuna zarar vermeden yüzeydeki kiri ve lekeyi temizleyecektir.
DAHA İNATÇI LEKELER İÇİN BU YÖNTEMİ DENEYİN
Daha inatçı ya da uzun süredir bulunan lekelerde ise karbonatın üzerine biraz sirke eklemek işe yarar. Bunun için lekenin bulunduğu alana önce karbonat serpin, ardından sprey şişesinde hazırlayacağınız eşit oranlardaki su ve sirke karışımını püskürtün.
Karışım yüzeyde kabarcıklar oluşturacaktır; bu doğal tepkime, lekedeki kalıntıları çözerek yüzeye çıkmasını sağlar. Köpürme tamamlandıktan sonra temiz bir bezle nazikçe silin. Bölge tamamen kuruduktan sonra son bir kez süpürerek işlemi tamamlayabilirsiniz.
Bu yöntem yalnızca halılar için değil, koltuk ve kumaş döşemelerdeki lekelerde de kullanılabilir. Ancak uzmanlar, her kumaş türünün aynı tepkiyi vermeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle karışımı uygulamadan önce, halının veya koltuğun görünmeyen küçük bir bölümünde deneme yapılması tavsiye ediliyor.
Doğal malzemelerle yapılan bu pratik temizlik yöntemi, hem zamandan kazandırıyor hem de halınızın ömrünü uzatıyor. Üstelik kimyasal içerikli temizleyicilerde olduğu gibi ağır bir koku bırakmadan ferah bir temizlik sağlıyor. Özellikle evinde küçük çocuklar ya da evcil hayvanlar bulunanlar için bu yöntem, güvenli ve etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.