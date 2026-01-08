Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Bugünün menüsü hazır! "Akşama ne pişirsem?" derdine son verdiren o menü...

Bugünün menüsü hazır! "Akşama ne pişirsem?" derdine son verdiren o menü...

Her gün sürekli düşünüp durduğumuz "Akşama ne pişirsem?" sorusunu bu menü ile es geçebilirsiniz. Ana yemeğinden tatlısına enfes 3 lezzetin birbiriyle buluştuğu bu menü, lezzetiyle sofranıza renk kattığı gibi midenizi de şenlendirecek.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 08.01.2026 08:35 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba, bugün sizlere davet tadında enfes bir sofra hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...

SOĞAN YAHNİSİ MALZEMELER

500 gr. dana kuşbaşı et

1 kase soyulmuş arpacık soğan (Yaklaşık 500 gr.)

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı sirke (ben elma sirkesi kullandım)

1 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolusu salça

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Yağları tencereye alalım. Tereyağ eridiğinde yıkayıp, süzdüğümüz etleri ekleyip, harlı ateşte 2-3 dakika karıştırarak, kavuralım. 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı sıcak su ekleyip, kapağını kapatalım. Orta ateşte ara ara karıştırarak pişirelim. Suyu biten etlere arpacık soğanlarını ve sarımsakları ekleyelim. Etlerle beraber 2-3 dakika kavuralım. Salça ilave ederek 2-3 dakika daha kavurup üzerini geçecek kadar su ekleyelim. Tuz ve karabiber ekleyip, arpacık soğanlar yumuşayana kadar pişirelim.