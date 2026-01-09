Bulguru bir de böyle deneyin! Enfes lezzetiyle çay saatlerinizi süsleyecek...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saatlerinde bulgur ile neler yapabiliriz onu anlatmak istiyorum... Bulgur, buğdayın öğütülmesi ile elde edilen geleneksel bir Anadolu yiyeceğimiz... Tahıl grubunun en gelenekseli ve çok önemli karbonhidrat kaynağımızdır. Kuskustan, makarnadan ve erişteden çok daha besleyici bir ürün olduğu için salatalarda, pilavlarda, köftelerde ve kısırlarda kullanılması gereken bir besindir.
KISIR
MALZEMELER
1 su bardağı bulgur
1 limon suyu
Bir miktar taze nane, maydanoz, dereotu
Tuz
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı kimyon
Karabiber
Pul biber
YAPILIŞI: Bulgurları soğuk suda yıkıyoruz, zeytinyağı, baharatlar ve salça ile iyice ovuyoruz. Limon suyunu ekliyoruz. Doğranmış yeşillikleri ilave edip servise hazırlıyoruz.
BULGUR KÖFTESİ
MALZEMELER
1 su bardağı ince bulgur
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı karabiber
1 avuç doğranmış maydanoz
Tuz
Yarım su bardağı çekilmiş, kepekli ekmek içi
BULAMAK İÇİN:
1 adet yumurta
1 kase esmer ekmek
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi yoğurma kabına alıp, yoğuruyoruz. Avucumuzun içiyle köfte şekli verip, önce çırpılmış yumurtaya, sonra çekilmiş esmer ekmeğe buluyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.
BULGUR KEKİ
MALZEMELER
1 su bardağı bulgur
2 adet yumurta
1 su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
Yarım su bardağı beyaz peynir
Tuz
YAPILIŞI: Yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıyoruz. Ardından beyaz peynir ve bulguru ekliyoruz. En son un ve kabartma tozunu ekleyip yağlanmış bir kek kalıbına döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kabarana kadar pişiriyoruz.