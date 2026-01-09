Bulguru bir de böyle deneyin! Enfes lezzetiyle çay saatlerinizi süsleyecek...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, çay saatlerinde bulgur ile neler yapabiliriz onu anlatmak istiyorum... Bulgur, buğdayın öğütülmesi ile elde edilen geleneksel bir Anadolu yiyeceğimiz... Tahıl grubunun en gelenekseli ve çok önemli karbonhidrat kaynağımızdır. Kuskustan, makarnadan ve erişteden çok daha besleyici bir ürün olduğu için salatalarda, pilavlarda, köftelerde ve kısırlarda kullanılması gereken bir besindir.