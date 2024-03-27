Bulunmaz Hint kumaşı deyiminin gerçek hikayesi buymuş!

Bu konuda ortaya atılan en güçlü iddia şöyle; İngiliz sömürgesi altında bulunan Hindistan'da pamuk önemli bir kazançtı.

Ancak İngilizlerin ürettiği ürünlerin Hindistan'da talep görmemesi ve kendi kumaşlarını tercih etmeleri İngilizleri hayal kırıklığına uğrattı.

İngilizler ise bunun karşılığında acımasız bir yöntemle Hintli dokumacıların başparmaklarını kestiler. Bunun sonucunda Hint kumaşını dokuyabilecek ustalar kalmamasıyla Hint kumaşı da bir daha bulunamaz oldu.