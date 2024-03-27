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Bulunmaz Hint kumaşı deyiminin gerçek hikayesi buymuş!

Günlük hayatta sıkça kullandığımız 'bulunmaz Hint kumaşı' deyimi, çok az bulunduğu veya değerli olduğu düşünülen şeyleri ifade eder. Ancak bu deyişin ardında nasıl bir gerçek yatmaktadır? İşte ortaya atılan iddialar...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 13:30
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Bulunmaz Hint kumaşı deyiminin gerçek hikayesi buymuş!

Bu konuda ortaya atılan en güçlü iddia şöyle; İngiliz sömürgesi altında bulunan Hindistan'da pamuk önemli bir kazançtı.

Aynı zamanda verimli toprakları ve ucuz işgücü sayesinde İngilizler burada dokunan kumaşları alıp tekstil ürünlerine çevirmekteydi.

Ancak İngilizlerin ürettiği ürünlerin Hindistan'da talep görmemesi ve kendi kumaşlarını tercih etmeleri İngilizleri hayal kırıklığına uğrattı.

İngilizler ise bunun karşılığında acımasız bir yöntemle Hintli dokumacıların başparmaklarını kestiler. Bunun sonucunda Hint kumaşını dokuyabilecek ustalar kalmamasıyla Hint kumaşı da bir daha bulunamaz oldu.

Bu trajik olayın sonucu olarak "Bulunmaz Hint Kumaşı" deyiminin ortaya çıktı. Başka kaynaklarda ise çalışmak istemeyen dokumacıların bunun için kendi parmaklarını kestikleri iddiası ortaya atılmaktadır.

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