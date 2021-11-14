Bunu okuduktan sonra limon kabuklarını asla atmayacaksınız!

Genellikle kalan limon kabukları çöpe atılır ama size bunların leke temizleme, koku giderme gibi çeşitli işlerde kullanılabileceğini söylesek. Bu yüzden bir dahaki sefere limon kabuklarını çöpe atmayın ve bunun yerine bu dahiyane limon kabuğu tüyolarını yapmak için toplayın.

Ellerdeki kokuyu giderin

Genellikle soğan ve sarımsak kesmek, ellerde sabunla yıkandıktan sonra bile devam eden güçlü bir koku bırakır. Bu kokudan bir an önce kurtulmak için parmaklarınızı ve tırnaklarınızı limon kabuklarıyla ovmanız yeterli. Bu kokuyu ortadan kaldıracak ve ellerinizde taze bir koku bırakacaktır.

Giysilerdeki lekeleri çıkarın

Yemek yerken gömleğinize ketçap veya salça mı döktünüz? Bu tip lekeler, genellikle bez üzerinde sert bir tabaka bırakır, bu da üzerinde sabun kullanılırsa daha da kötüleşir. Lekeyi çıkarmak için üzerine birkaç damla limon suyu sıkın, bir tutam tuz serpin ve lekeyi limon kabuğu ile ovalayın (etli tarafından). Temizlendikten sonra gömleği güneşin altına yerleştirin. Lekeden tamamen kurtulmak için adımı 2-3 kez tekrarlayın.

Kendi ev kokunuzu yapın

Evinde ortaya çıkan hoş bir aromayı kim sevmez ki? Limonun taze ve narenciye kokusunu seviyorsanız, artık limon kabuklarıyla kendi kokunuzu yapabilirsiniz. Sadece 2-3 limon kabuğunu yakın ve evinizin herhangi bir köşesindeki bir kaseye koyun. Bu, herhangi bir suni sprey kullanmadan evinizi tazelemenin en kolay yoludur.