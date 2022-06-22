Bunun adı ömür testi: Bu şekilde 10 saniye duramıyorsanız erken ölebilirsiniz

Brezilyalı bilim insanları, basit ve güvenli bir denge testini yaşlı yetişkinler için rutin bir sağlık kontrolü parçası olması gerektiğini belirtiyorlar. Aerobik kondisyon, kas gücü ve esneklik yaş ilerledikçe kayıplarla karşılaşsa da denge gücü, 50'li yaşlara ulaşana kadar sabit kalmaya daha yatkındır. Sonrasında hızla azalma görülür.
"KATILIMCILARIN 5'TE 1'İ TESTİ GEÇEMEDİ"
Araştırmacılar, orta yaşlı insanlar için düzenli sağlık kontrollerinin normal bir parçası olması gerektiğini dile getiriyor. Clinimex Medicina do Exercicio'dan bir ekip, denge testinin bir kişinin önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir nedenle ölüm riskinin güvenilir bir göstergesi olup olmayacağını ve bu nedenle testin rutin kontrollerin bir parçası haline getirilip getirilmeyeceğini denemek istedi.
Yapılan bazı fiziksel uygunluk ölçümleri ile hastalık ve kardiyovasküler sorunlardan ölüm riski arasındaki ilişkiyi incelemek için 1994 yılında kurulan Clinimex Egzersiz çalışmasındaki katılımcıları değerlendirdiler.
British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan çalışmada Şubat 2009 ile Aralık 2020 arasında ilk kontrollerinde 51 ile 75 yaşları arasında (ortalama yaş 61) 1.700'den fazla katılımcıyı vardı ve yaklaşık üçte ikisi (68) %) erkekti.
Çalışmanın yazarları, her bir kişinin ağırlığı, bel ölçüsü gibi bedensel ölçümleri göz önünde bulundurdu. Üstelik tıbbi geçmişin ayrıntılarını toplayan ekip, deneye sadece düzgün bir yürüyüşe sahip olan katılımcıları dahil etti.
Deney sırasında katılımcılar, herhangi bir destek olmadan 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaya çalıştılar. Araştırmacılar, her bir kişinin her iki ayak üzerinde de üç denemesine izin verdi. Katılımcıların %20,5'i (beşte biri) testi geçemedi. Bu oran, yaşla birlikte artış göstererek beş yıllık aralıklarla ikiye katlandı.
"ÖLÜM ORANLARI DAHA FAZLA"
Yüzde sekizi 56-60 yaşları arasında başarısız oldu. Yüzde 18'i 61-65 yaşları arasında ve üç kişiden birden fazlası (%37) 66-70 yaşları arasında başarısız oldu.
71 ila 75 arasındakilerin yarısından fazlası testi tamamlayamadı, yani bu yaş grubundaki kişilerin başarısız olma olasılığı 20 yaşından küçük olanlara göre 11 kat daha fazlaydı. Yedi yıllık bir izleme döneminde 123 (%7) kişi öldü.
Ortaya çıkan ölümlerin %32'si kanserden %30'u ise kardiyovasküler rahatsızlıktan kaynaklanıyordu. Ayrıca %9 oranda solunum hastalığı, %7'si ise Covid sebebiyle hayatını kaybetti. Testi tamamlayabilenler ile yapamayanlar arasında ölümlerde ne bir zamansal eğilim veya sebeplerde farklılıklar yoktu.
"TİP 2 DİYABET EN YAYGIN RAHATSIZLIKTI"
Çalışmanın bu sonuçlarına rağmen, testi geçemeyenler arasındaki ölüm oranı önemli ölçüde daha yüksekti. Genel olarak, denge testini geçemeyenlerin genel sağlık durumları da daha kötü olarak değerlendirildi. Birçoğu obez, kalp hastalığı, yüksek yağ oranı ve yüksek tansiyonu vardı.
Tip 2 diyabet, bu grupta en yaygın rahatsızlık olarak öne çıktı. Yaş, cinsiyet ve altta yatan sağlık koşullarını hesaba kattıktan sonra, 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde desteksiz duramamak , önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin yüzde 84 oranında artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi.
"10 SANİYELİK DENGE TESTİ ÖNEMLİ BİLGİLER SAĞLAYABİLİR"
South West Haber Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmanın araştırmacısı Dr. Claudio Gil Araujo, bunun gözlemsel bir çalışma olduğunu, bu sebeple tam olarak bir neden ortaya koyulamayacağını belirtiyor. Ayrıca katılımcıların hepsinin beyaz Brezilyalılar olması nedeniyle bulguların diğer etnik kökenler ve uluslar için değerlendirilebilir olmayacağını dile getiriyor.
Yakın zamanda düşme öyküsü, fiziksel aktivite düzeyleri, diyet, sigara ve dengeyi bozabilecek ilaçların gibi potansiyel olarak etkili faktörler hakkında bilgi mevcut değildi. Araştırmacılar, SWNS'e yaptığı açıklamada, 10 saniyelik denge testi, hasta ve sağlık profesyonelleri için statik denge konusunda hızlı ve nesnel geri bildirim sağladığını, test, orta yaşlı ve yaşlı erkek ve kadınlardaki ölüm riskiyle faydalı bilgiler ekliyor.