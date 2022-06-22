Bunun adı ömür testi: Bu şekilde 10 saniye duramıyorsanız erken ölebilirsiniz

Brezilyalı bilim insanları, basit ve güvenli bir denge testini yaşlı yetişkinler için rutin bir sağlık kontrolü parçası olması gerektiğini belirtiyorlar. Aerobik kondisyon, kas gücü ve esneklik yaş ilerledikçe kayıplarla karşılaşsa da denge gücü, 50'li yaşlara ulaşana kadar sabit kalmaya daha yatkındır. Sonrasında hızla azalma görülür.

"KATILIMCILARIN 5'TE 1'İ TESTİ GEÇEMEDİ"

Araştırmacılar, orta yaşlı insanlar için düzenli sağlık kontrollerinin normal bir parçası olması gerektiğini dile getiriyor. Clinimex Medicina do Exercicio'dan bir ekip, denge testinin bir kişinin önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir nedenle ölüm riskinin güvenilir bir göstergesi olup olmayacağını ve bu nedenle testin rutin kontrollerin bir parçası haline getirilip getirilmeyeceğini denemek istedi.

Yapılan bazı fiziksel uygunluk ölçümleri ile hastalık ve kardiyovasküler sorunlardan ölüm riski arasındaki ilişkiyi incelemek için 1994 yılında kurulan Clinimex Egzersiz çalışmasındaki katılımcıları değerlendirdiler.

British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan çalışmada Şubat 2009 ile Aralık 2020 arasında ilk kontrollerinde 51 ile 75 yaşları arasında (ortalama yaş 61) 1.700'den fazla katılımcıyı vardı ve yaklaşık üçte ikisi (68) %) erkekti.

Çalışmanın yazarları, her bir kişinin ağırlığı, bel ölçüsü gibi bedensel ölçümleri göz önünde bulundurdu. Üstelik tıbbi geçmişin ayrıntılarını toplayan ekip, deneye sadece düzgün bir yürüyüşe sahip olan katılımcıları dahil etti.

Deney sırasında katılımcılar, herhangi bir destek olmadan 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaya çalıştılar. Araştırmacılar, her bir kişinin her iki ayak üzerinde de üç denemesine izin verdi. Katılımcıların %20,5'i (beşte biri) testi geçemedi. Bu oran, yaşla birlikte artış göstererek beş yıllık aralıklarla ikiye katlandı.