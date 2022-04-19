Çamaşır makinesindeki kokudan sonsuza kadar kurtaran yöntem! Bu derecede çalıştırın...

Özellikle kış ayları boyunca evin bazı bölümleri daha az havalanması nedeniyle bakımsız kalabilir. Fırın, bulaşık makinesi veya çamaşır makinesi de bu bölümlerden biri. Fakat bahar geldiğinde aniden evin bahar temizliği ihtiyacının aniden ortaya çıkması, derinlemesine temizlik rutinini de öne çıkarıyor.
Koku sorumlusu Jennifer Sharpe, ev sahiplerinin bahar temizliği kontrol listelerinin başına çamaşır makinelerini de eklemenin gerektiğine vurgu yaptı. Fırınlar, buzdolapları, bulaşık makinelerinin yanı sıra çamaşır makineleri de en çok kullanılan ev eşyalarından biri olarak düzenli olarak hijyen gerektiriyor.
Kalabalık ailelerde veya beden gücü ile çalışan kişiler, okula giden çocuklar, ufak bebeklerin bulunduğu evlerde çamaşır makinesi neredeyse her gün kullanılır. Fakat çamaşır makinesinde kötü bir koku almaya başladığınız anda temizliğin kıyafetler kadar makineniz için de olduğunu hatırlatır.
"SOĞUK SU KULLANMAYIN"
Jennifer Sharpe, yıkama esnasında soğuk su kullanmanın makinedeki bakteri üretimini tetikleyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle çamaşırlarınıza zarar vermeyecek ara sıcaklıkta bir yıkama döngüsü tercih etmenin, çamaşır makinesi kokusuyla baş edebilmenizin en kolay yolu olabileceğini belirtiyor.
Ayrıca tamburdan yayılan bu kötü kokuları ortadan kaldırmanın en kolay yolunu ise kullanıcılarla paylaştı. Çamaşır makinesini temizleyen, ferahlatan, virüs ve bakterilerin %99.9'unu ortadan kaldıran çamaşır makinesi temizleyicileri arasından tercih yapabilirsiniz.
Çamaşır makinesinin deterjan gözüne dökeceğiniz bu ürünü, boş, kısa ve sıcak bir döngüde çalıştırarak makine içerisine yerleşmiş kokuyu tek seferde ortadan kaldırabilirsiniz. Böylece çamaşır makinesi ile ilgili yaşanan koku probleminden sonsuza kadar kurtulabilirsiniz.