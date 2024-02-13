Çamaşır suyundan 10 kat daha etkili! Tuvaleti tek seferde bembeyaz yapıyor...

Tuvalet temizliğiyle ilgili en yaygın endişelerden biri, doğal ürünlerle nasıl temizleyebileceğimizdir. İşte çamaşır suyu kullanmadan tuvalet temizliğinin en etkili yolu!

Şaşırtıcı bir şekilde, daha temiz bir tuvalet elde etmenin anahtarı mutfağınızda olabilir. Kate, bu durumu şöyle açıkladı: "Genellikle limon, portakal ve misket limonlarında bulunan ve kireç tortusuyla etkili bir şekilde mücadele eden doğal bir bileşik olan sitrik asidi kullanıyorum."

Sitrik asit, narenciye meyvelerinde doğal olarak bulunan hafif bir asittir. Genellikle gıdalarda tatlandırıcı ve koruyucu olarak kullanılırken, temizlik ürünlerinde de sıklıkla bulunur.

Kimyagerler sitrik asit hakkında şunları söyledi: "Birçok banyo ve mutfak temizleyici solüsyonunun ana bileşenlerinden biridir. Metaldeki lekeleri çıkarmak için mükemmel bir şekilde çalışır, çünkü metalik molekülleri çözünür bir forma bağlayan bir görev görür. Kireç tortusunu çözmek için kullanılabilir sert suların temizlenmesine yardımcı olabilir."

Kate, mağazadan satın alabileceğiniz sitrik asit ve sıcak suyu nasıl kullanacağınızı açıkladı. Haftada yarım bardak sitrik asit veya "çok fazla kireç birikimi görüyorsanız" tam bir bardak öneriyor.

"Mükemmel bir ipucu, tuvalet fırçasını kullanarak tuvalete birkaç kez daldırın, sonra sitrik asit ve kaynar olmayan sıcak su ekleyin. Bunu gece boyunca bırakın, ertesi gün tuvaletiniz tertemiz olacaktır."