Çamaşırların 2 kat hızlı kurumasını sağlayan yöntem! Temizlik uzmanları en pratik yöntemi açıkladı

Temizlik uzmanları, bu kış çamaşırların iki kat daha hızlı kurumasını sağlamak için kullanabileceğiniz en pratik yöntemlerii paylaştı. Sosyal medyada bir temizlik ekibinin anlattı yöntem aynı zamanda test de edildi. Ekip, "Bu yöntem, kıyafetlerinizi neredeyse iki kat daha hızlı kurutmanıza yardımcı olacak" dedi.

Daha sonra, ıslak çamaşırlarınızı bir çamaşır askısına asıp, altına veya yanına bir nem alma cihazı yerleştirmeniz gerektiğini açıkladılar. Bu yöntemi, iki eşit çamaşır yükünü kurumaya asmadan önce, bir kez nem alıcı açıkken, bir kez de açık değilken uygulayarak test ettiklerini açıkladılar.