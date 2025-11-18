Çamaşırların 2 kat hızlı kurumasını sağlayan yöntem! Temizlik uzmanları en pratik yöntemi açıkladı

Kapalı alanda uzun süre kurumayan çamaşırlar nem nedeniyle çamaşırların kötü kokmasına veya bir sonraki yıkamayı bekletmenize yol açabilir. Bu yöntem sayesinde çamaşırların kuruma süresini yarı yarıya düşürebilirsiniz.
Çamaşırların soğuk kış aylarında daha uzun süre kurumasının nedeni, soğuk havada buharlaşma için daha az enerji bulunması ve kış havasının genellikle daha nemli olmasıdır.
Sıcak hava, soğuk havadan daha fazla nem tutabilir. Bu nedenle sıcaklık düştükçe havanın çamaşırlardan su emme kapasitesi azalır ve bu da kurutma sürecini yavaşlatır. Peki bunun üstesinden nasıl gelebilir ve kıyafetlerinizin günlerce kurumasını nasıl önleyebilirsiniz?
Temizlik uzmanları, bu kış çamaşırların iki kat daha hızlı kurumasını sağlamak için kullanabileceğiniz en pratik yöntemlerii paylaştı.
Sosyal medyada bir temizlik ekibinin anlattı yöntem aynı zamanda test de edildi. Ekip, "Bu yöntem, kıyafetlerinizi neredeyse iki kat daha hızlı kurutmanıza yardımcı olacak" dedi.
Daha sonra, ıslak çamaşırlarınızı bir çamaşır askısına asıp, altına veya yanına bir nem alma cihazı yerleştirmeniz gerektiğini açıkladılar.
Bu yöntemi, iki eşit çamaşır yükünü kurumaya asmadan önce, bir kez nem alıcı açıkken, bir kez de açık değilken uygulayarak test ettiklerini açıkladılar.
"Ve sonuç olarak nem alıcı kullanmak kurutma süresini neredeyse yarı yarıya azaltıyor," diye açıkladılar.
Sonra, nem alıcının havadan yaklaşık iki litre su çektiğini ve bunun da evinizde küf oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu açıkladılar.