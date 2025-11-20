Camlarınız bir daha asla kir tutmayacak! Tek hamlede parlatan yöntem…

Temizlik uzmanları, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin cam temizliğinde etkili olabileceğini belirtti. İşte camları doğal yollarla temizleyip "ışıltılı" bir görünüm kazandıran o yöntemler…
LİMONDAN YARDIM ALIN
Limonun doğal asidi, camdaki yağ ve lekeleri kolayca çözer. Bir limonu ikiye bölüp doğrudan cam yüzeyine sürün. Ardından temiz bir bezle silerek doğal ve iz bırakmayan bir parlaklık elde edin.
MISIR NİŞASTASININ ETKİSİNE İNANAMAYACAKSINIZ
Uzmanlara göre mısır nişastasının hafif pütürlü yapısı, camdaki inatçı izleri yok etmede oldukça etkili. Bir miktar mısır nişastasını soğuk suyla karıştırarak macun haline getirin, süngerle uygulayın ve nemli bir bezle temizleyin.
BULAŞIK DETERJANI YAĞ ÇÖZÜCÜ ÖZELLİK GÖSTERİYOR
Bulaşık deterjanının yağ çözücü özelliği cam temizliğinde de işe yarıyor.
Ilık suyla karıştırıp süngerle camı silin, ardından kuru bir bezle üzerinden geçerek "ışıl ışıl" bir görünüm elde edin.
KARBONAT KARIŞIMI
Karbonatı biraz suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Cam üzerine dairesel hareketlerle uygulayın. Yağı ve kir tabakasını çözmesi için 10 dakika bekletin ve ardından durulayıp kurulayın. Sonuç: tertemiz ve parlak camlar.