Camlarınız bir daha asla kir tutmayacak! Tek hamlede parlatan yöntem…

Temizlik uzmanları, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin cam temizliğinde etkili olabileceğini belirtti. İşte camları doğal yollarla temizleyip "ışıltılı" bir görünüm kazandıran o yöntemler…

LİMONDAN YARDIM ALIN

Limonun doğal asidi, camdaki yağ ve lekeleri kolayca çözer. Bir limonu ikiye bölüp doğrudan cam yüzeyine sürün. Ardından temiz bir bezle silerek doğal ve iz bırakmayan bir parlaklık elde edin.