Camlarınız bir daha asla kir tutmayacak! Tek hamlede parlatan yöntem…

Cam ve pencere temizliği çoğu kişi için zahmetli bir iş. En büyük sorun ise, camlarda iz ve leke bırakmadan parlak bir sonuç elde edebilmek. Ancak uzmanlara göre, her evde bulunan basit malzemelerle mükemmel sonuç almak mümkün.

Giriş Tarihi: 20.11.2025 14:51
Temizlik uzmanları, günlük hayatta sıkça kullanılan ürünlerin cam temizliğinde etkili olabileceğini belirtti. İşte camları doğal yollarla temizleyip "ışıltılı" bir görünüm kazandıran o yöntemler…

LİMONDAN YARDIM ALIN

Limonun doğal asidi, camdaki yağ ve lekeleri kolayca çözer. Bir limonu ikiye bölüp doğrudan cam yüzeyine sürün. Ardından temiz bir bezle silerek doğal ve iz bırakmayan bir parlaklık elde edin.

MISIR NİŞASTASININ ETKİSİNE İNANAMAYACAKSINIZ

Uzmanlara göre mısır nişastasının hafif pütürlü yapısı, camdaki inatçı izleri yok etmede oldukça etkili. Bir miktar mısır nişastasını soğuk suyla karıştırarak macun haline getirin, süngerle uygulayın ve nemli bir bezle temizleyin.

BULAŞIK DETERJANI YAĞ ÇÖZÜCÜ ÖZELLİK GÖSTERİYOR

Bulaşık deterjanının yağ çözücü özelliği cam temizliğinde de işe yarıyor.

Ilık suyla karıştırıp süngerle camı silin, ardından kuru bir bezle üzerinden geçerek "ışıl ışıl" bir görünüm elde edin.

KARBONAT KARIŞIMI

Karbonatı biraz suyla karıştırarak macun kıvamına getirin. Cam üzerine dairesel hareketlerle uygulayın. Yağı ve kir tabakasını çözmesi için 10 dakika bekletin ve ardından durulayıp kurulayın. Sonuç: tertemiz ve parlak camlar.