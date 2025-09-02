Çanakkale’nin gizli lezzeti! Bu helvayı yiyen bir daha unutamıyor

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale denilince akla ilk olarak köklü, kocaman bir kültür deryası, doğa harikası, boğazıyla her adımınızda yepyeni şeyler öğrendiğiniz bir şehir geliyor. Bugün size şehrin zengin mutfak kültüründen ve enfes yöresel lezzetlerden üç tarif vereceğim. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...

MALZEMELER 1 su bardağı börülce 1 adet soğan 1 adet domates 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı un Yarım demet maydanoz Yarım demet nane 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı acı pul biber 2 çay kaşığı tuz 1.5 su bardağı zeytinyağı YAPILIŞI: Börülce, aldığı kadar suyla orta ateşte 1 saat haşlandıktan sonra süzülür. Bir kapta börülce, nane, yumurta, ince kıyılmış maydanoz, rendelenmiş soğan ve domates ile karabiber, kekik, pul biber, tuz, un yoğurularak harç elde edilir. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır. Harçtan 1 yemek kaşığı malzeme alınarak, kızdırılmış zeytinyağına konulur. Yayvanlaşması için üstüne kaşıkla bastırılır. Pembeleştiğinde altüst edilerek pişirilir ve servis edilir.

ÇIRPMA

MALZEMELER

3 adet yeşil soğan

1/2 kg. un

1/2 litre civarında su

1 tatlı kaşığı tuz

Çeşitli baharatlar

1/2 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI: İnce ince kıyılan ıspanak ve soğanlar, bir süzgeçte kuruyana kadar bekletilir. Ayrı bir yerde ise un ve su, boza kıvamına gelene kadar çırpılır. Bu kıvama gelen hamurun içerisine tuz ve baharatlar eklenir. Daha sonra bir tepsi yağlanarak, içerisine boza kıvamındaki karışımın yarısından fazlası yayılır. Üzerine kurutulmuş olan ıspanak, soğan karışımının tamamı eşit kalınlıkta dağıtılır. Bunun üzerine de ıspanak ve soğanları tam olarak kapatmayacak şekilde boza kıvamındaki hamurun kalanı yayılır. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir.