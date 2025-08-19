Çayın yanına dakikalar içinde hazır! Bu keki her yiyen tarifini soracak

KREMALI KEK

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ

1 su bardağı su

2 tepeleme yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

KREMASI İÇİN:

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 paket toz vanilya

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Bir kap içerisinde yumurtalar köpürene dek iyice çırpılır. Toz şeker ilave edilip, yoğurt kıvamına gelene dek çırpmaya devam edilir. Sıvı yağ, kakao, su ve tarçın da eklenip, karıştırmaya devam edilir. Un, toz vanilya ve kabartma tozu elenerek harca katılır, biraz daha karıştırılır. Pürüzsüz bir kıvam elde edilmelidir. Kek kalıbı yağlanarak hazırlanır. Daha sonra yaklaşık yarım saat kek pişirilir. Bu esnada tencereye vanilya haricindeki tüm krema malzemeleri koyularak çırpma teli ile karıştırılır. Orta ateşte sürekli karıştırılarak muhallebi kıvamına gelene dek pişirilir. Daha sonra toz vanilya eklenir ve yeniden karıştırılır. Fırından alınan kek üzerinde gezdirildikten sonra servis edilir.