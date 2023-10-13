Ciğerdeki balgamı anında söküp atıyor! Bu karışım doğal antibiyotik görevi görüyor

ZENCEFİL ÇAYI
Tadı ve keskin kokusu sebebiyle ilacı anımsatan zencefil, doğal antibiyotik görevi görüyor. Zencefil çayı, burun tıkanıklığını açıyor aynı zamanda balgamın solunum yollarından atılmasına yardımcı oluyor.
SARIMSAK
Bir diş sarımsak muhteşem bir etki gösteriyor ve boğazdaki enfeksiyonu kısa sürede bitiriyor. Öksürükten şikayetçiyseniz bir diş sarımsak tüketebilirsiniz.
C VİTAMİNİ
Üst solunum yolu enfeksiyonuna birebir fayda sağlayan, portakal, limon ve greyfurt bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklığı güçlendiriyor.
BALGAMI SÖKÜP ATAN KARIŞIM
Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayanların rahatlıkla tüketebileceği balgamı söküp atan karışım şöyle;
MALZEMELER:
Yarım limon dilimleri
1 yemek kaşığı keten tohumu
1 yemek kaşığı hatmi kökü
1 yemek kaşığı adaçayı
1 bardak su
4-5 yemek kaşığı bal veya pekmez
İlk olarak limonları ince ince dilimleyin ardından bal hariç tüm malzemeleri kaynayan suyun içerisine ekleyip güzelce karıştırın. 1-2 dakika kadar karışımı kaynatın. Sonra 15 dakika demlenmesini sağlayın. Son olarak karışımı güzelce süzün ve soğumaya bırakın. En son üzerine balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı, her gün, günde 3 kez birer yemek kaşığı kadar tüketmeli, aşırıya kaçmamalısınız. Tok karnına tüketmeniz önemli.