Ciğerdeki balgamı anında söküp atıyor! Bu karışım doğal antibiyotik görevi görüyor

İlk olarak limonları ince ince dilimleyin ardından bal hariç tüm malzemeleri kaynayan suyun içerisine ekleyip güzelce karıştırın. 1-2 dakika kadar karışımı kaynatın. Sonra 15 dakika demlenmesini sağlayın. Son olarak karışımı güzelce süzün ve soğumaya bırakın. En son üzerine balı ekleyip karıştırın. Bu karışımı, her gün, günde 3 kez birer yemek kaşığı kadar tüketmeli, aşırıya kaçmamalısınız. Tok karnına tüketmeniz önemli.