Ciltteki kuruluğun altındaki sebep bu hatada yatıyor! İleri boyutlara ulaşmaması için mutlaka...

Kuru cildi iyileştirmek için, yıl boyunca nemlendirme ve güneşten korunma uygulamaları da dahil olmak üzere kendi başınıza çok şey yapabilirsiniz.
CİLT KURULUĞU BELİRTİLERİ
Kuru cilt genellikle geçici veya mevsimseldir örneğin, yalnızca kışın alabilirsiniz veya uzun süreli tedavi etmeniz gerekebilir. Kuru cildin belirti ve semptomları yaşınıza, sağlık durumunuza, cilt tonunuza, yaşadığınız ortama ve güneşe maruz kalmanıza göre değişebilir.
DOKTORA NE ZAMAN GÖRÜLMELİ?
Çoğu kuru cilt vakası, yaşam tarzı değişikliklerine ve ev ilaçlarına iyi yanıt verir. Aşağıdaki durumlarda birinci basamak doktorunuzdan veya cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordan (dermatolog) yardıma ihtiyacınız olabilir:
Kişisel bakım adımlarını denediniz, ancak belirti ve semptomlarınız devam ediyor
Cildiniz iltihaplanır veya ağrılı hale gelir
Kanser tedavisinin bir yan etkisi olarak kuru, kalın bir cilt geliştirirsiniz.
Durumunuz sizi o kadar rahatsız ediyor ki uykunuz kaçıyor veya dikkatiniz günlük rutinlerinizden dağılıyor
Kaşıma nedeniyle açık yaralarınız veya enfeksiyonlarınız var
Geniş pullu veya soyulan cilt bölgeleriniz var