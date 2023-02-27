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Ciltteki kuruluğun altındaki sebep bu hatada yatıyor! İleri boyutlara ulaşmaması için mutlaka...

Kuru cilt, cildin pürüzlü, kaşıntılı, pul pul veya pullu görünmesine ve hissedilmesine neden olur. Bu kuru lekelerin oluştuğu yer kişiden kişiye değişir. Her yaştan insanı etkileyen yaygın bir durumdur. Kseroz veya kseroderma olarak da bilinen kuru cilt, soğuk veya kuru hava, güneş hasarı, sert sabunlar ve aşırı banyo gibi birçok nedene sahiptir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 10:41
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Ciltteki kuruluğun altındaki sebep bu hatada yatıyor! İleri boyutlara ulaşmaması için mutlaka...

Kuru cildi iyileştirmek için, yıl boyunca nemlendirme ve güneşten korunma uygulamaları da dahil olmak üzere kendi başınıza çok şey yapabilirsiniz.

CİLT KURULUĞU BELİRTİLERİ

Kuru cilt genellikle geçici veya mevsimseldir örneğin, yalnızca kışın alabilirsiniz veya uzun süreli tedavi etmeniz gerekebilir. Kuru cildin belirti ve semptomları yaşınıza, sağlık durumunuza, cilt tonunuza, yaşadığınız ortama ve güneşe maruz kalmanıza göre değişebilir.

  • Ciltte gerginlik hissi.
  • Pürüzlü hisseden ve görünen cilt.
  • Kaşıntı (kaşıntı).
  • Kuru kahverengi ve siyah cildi etkileyebilecek küllü görünüme neden olan hafif ila şiddetli pul pul dökülen cilt.
  • Hafif ila şiddetli ölçekleme veya soyulma.

  • Bacakta çatlak.
  • İnce çizgiler veya çatlaklar.
  • Beyaz ten üzerinde kırmızımsıdan kahverengi ve siyah ten üzerinde grimsi arasında değişen cilt.
  • Kanamaya neden olabilecek derin çatlaklar.

DOKTORA NE ZAMAN GÖRÜLMELİ?

Çoğu kuru cilt vakası, yaşam tarzı değişikliklerine ve ev ilaçlarına iyi yanıt verir. Aşağıdaki durumlarda birinci basamak doktorunuzdan veya cilt hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordan (dermatolog) yardıma ihtiyacınız olabilir:

Kişisel bakım adımlarını denediniz, ancak belirti ve semptomlarınız devam ediyor

Cildiniz iltihaplanır veya ağrılı hale gelir

Kanser tedavisinin bir yan etkisi olarak kuru, kalın bir cilt geliştirirsiniz.

Durumunuz sizi o kadar rahatsız ediyor ki uykunuz kaçıyor veya dikkatiniz günlük rutinlerinizden dağılıyor

Kaşıma nedeniyle açık yaralarınız veya enfeksiyonlarınız var

Geniş pullu veya soyulan cilt bölgeleriniz var

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