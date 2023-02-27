Ciltteki kuruluğun altındaki sebep bu hatada yatıyor! İleri boyutlara ulaşmaması için mutlaka...

Kuru cildi iyileştirmek için, yıl boyunca nemlendirme ve güneşten korunma uygulamaları da dahil olmak üzere kendi başınıza çok şey yapabilirsiniz.

CİLT KURULUĞU BELİRTİLERİ

Kuru cilt genellikle geçici veya mevsimseldir örneğin, yalnızca kışın alabilirsiniz veya uzun süreli tedavi etmeniz gerekebilir. Kuru cildin belirti ve semptomları yaşınıza, sağlık durumunuza, cilt tonunuza, yaşadığınız ortama ve güneşe maruz kalmanıza göre değişebilir.