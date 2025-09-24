Çın uçurtmalarının gizemli dünyası! Flüt gibi çalan gökyüzü sanatı

İlk olarak Çin’de keşfedilen uçurtma antik dönemde “yuan”, “yao” ya da “zhi chi” olarak adlandırıldı. İlkbahar, doğa gezisi ve uçurtma uçurma için ideal bir mevsimdir. İnsanlar ince iplerle uçurtmalarını göğe uçururken, Baharın güzelliğini de kucaklıyor.

Çin'in ilk ulusal maddi olmayan kültürel miras listesinde Beijing, Tianjin, Shandong eyaletinin Weifang kenti ve Jiangsu eyaletinin Nantong şehrine özel uçurtma yapım teknikleri yer alıyor. İlkbahar, doğa gezisi ve uçurtma uçurma için ideal bir mevsimdir. 2 bin 400 yıl önce, ünlü filozof Mozi'nin yaptığı ahşap uçurtma, tarihî kayıtlarda geçen Çin'in ve dünyanın en eski uçurtması oldu. Uçurtmalar ilk icat edildiği dönemde asker, haberleşme, ölçüm ve meteoroloji amaçlarıyla kullanılırdı. Tang Hanedanlığı döneminde (M.S. 618-907) uçurtmaların kullanımı giderek eğlence amacına dönüştü ve oyuncak uçurtmalar ortaya çıktı. Song Hanedanlığı döneminde (M.S. 960-1279) uçurtmalar halklar arasında yaygınlaştı. Uçurtma uçurma, Qingming Günü gibi geleneksel bayramlarda düzenlenen etkinliklerinden biri oldu. Kuzey Song hanedanı döneminde (M.S.960-1127) aydınlar uçurtmayı konu alan eserler yaratmaya başladılar. Bu dönemde saray uçurtmaları ortaya çıkarken uçurtma yapımcılığı da bir meslek oldu.

8.yüzyılda uçurtma, Çin'den yurt dışına yayıldı. İngiliz bilim tarihçisi Joseph Needham, "Çin'in Bilim ve Teknoloji Tarihi" adlı eserinde uçurtmayı, Çinlilerin Avrupa'ya yaydığı önemli bilimsel ve teknolojik buluşlardan biri olarak değerlendirdi. ABD'li Wright Kardeşler, dünyanın ilk uçağını yaptığında uçurtmalarla uçağın teknolojisini test etti. Günümüzde ABD Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde "İnsanlığın en eski uçuş aracı Çin'in uçurtması ve roketidir" diye yazan bir tabela duruyor.

BAĞLAMA, YAPIŞTIRMA, BOYAMA VE UÇURMA Uçurtmalar temel olarak sert kanatlı ve yumuşak kanatlı olmak üzere iki ana dala ayrılıyor. Sert kanatlı uçurtmanın iskeleti sabitlendikten sonra tekrar parçalanmaz. Rüzgar kuvvetine dayanıklı olan sert kanatlı uçurtma uçurulduğunda yüksekliğe daha kolay kavuşur. Yumuşak kanatlı uçurtmada sadece kanat üst kenarında çıta desteği bulunur. Kanat altının yumuşak kumaş gibi malzemelerden yapıldığı yumuşak kanatlı uçurtmanın farklı bölümleri yeniden parçalanabilir ve onun saklanması ve taşınması kolaydır. Bu tür uçurtma uçurulduğunda daha esnek hareket edebilir ve genellikle kuş veya böcek şeklindedir. Geleneksel Çin uçurtmasının yapım tekniği, "bağlama, yapıştırma, boyama ve uçurma" aşamalarını içerir. "Bağlama", iskeletin bambu çıtalarıyla yapılmasını ifade eder. Bu aşamada hafiflik, düzgünlük ve simetri çok önemli ve bunlar havalanmanın kritik noktasıdır. "Yapıştırma", uçurtmanın yüzeyinin kağıtla kaplanmasını ifade eder. "Boyama", uçurtmada desen veya resmin yapılmasını ifade eder. Bu aşama, resim çizme ve renklendirme gibi bölümleri içerir. "Uçurma" ise uçurtma uçurmayı ifade eder. Bu aşamada hem rüzgara olan dayanıklılığa hem de hareket akıcılığına önem verilir.