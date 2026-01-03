Çıtır çıtır Çi börek tarifi! Böyle kızartınca yağ çekmiyor....

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün çıtır çıtır bir lezzet var. Eskişehir mutfağının en tanınan yemeklerinden birisi olan çi böreği, evde kendimiz yapıyoruz bu pazar. Çi börek, yardım gerektiren bir yemek olduğu için hep beraber yapalım istedim, zira bir kişi hamurları açarken diğeri kapatmalı, diğeri de kızartmalı. Böylece her birimiz işin ucundan tutup el lezzetimizi katabiliriz diye düşündüm. Gerçi ben alıştım tüm özel günlerde ve davetlerde mutfakta yalnız başıma bırakılmaya. Her daim yaşadığım handikaplardan biri, söz konusu mutfak olunca çevremdekilerin benden beklentilerinin üst düzeyde olması. Haksız da değiller; mesleğimde o kadar ince eleyip sık dokuyorum ki, onlar da konsantrasyonumu bozmamak için yardım teklifinde bile bulunmuyor çoğu zaman.