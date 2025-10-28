Çocuğunuz bu harfleri karıştırıyorsa dikkat! Uzmanlar uyarıyor...

Disleksi bir hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluk. Uzmanlar, erken farkındalık ve özel eğitimle çocukların yaşam kalitesinin artırılabileceğini belirtiyor.

GÜL KİREKLO 28.10.2025 09:37

Her çocuğun öğrenme hızı ve biçimi farklı. Ancak bu yolculuk, disleksi yaşayan çocuklar ve aileleri için biraz daha fazla sabır ve anlayış gerektiriyor. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, disleksiye dair toplumdaki yanlış inanışlara dikkat çekti.

NÖROBİYOLOJİK BOZUKLUK

Disleksinin doğru ve akıcı okumada zorluk, yazma becerisinde güçlükle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İçağasıoğlu, şöyle dedi: "Disleksi uzun süredir bilinen bir durum olmasına rağmen nedeni tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Araştırmalar, vakaların yüzde 60-70'inin genetik faktörlerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca beynin yapısal ve işlevsel farklılıklarının da rol oynadığı düşünülmektedir."